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Polizia, vigilfuoco, sanitari: cosa succede a Belen Rodriguez?

Giornata convulsa a Milano: per tre ore chiusa la strada dove abita a Brera la showgirl

di Daniel Walker - 26 Maggio 2026

Momenti di forte apprensione e caos nel centro di Milano per le condizioni psicofisiche di Belen Rodriguez. La celebre showgirl argentina di 41 anni è stata soccorsa dalle forze dell’ordine e dal personale del 118 all’interno del suo appartamento in zona Brera. L’episodio ha coronato una mattinata convulsa che ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco e la temporanea chiusura della strada al traffico.

Le grida d’aiuto a Brera e il blitz dei soccorritori

L’allarme è scattato poco dopo le 7:00 di lunedì mattina in un elegante condominio di cinque piani. A contattare il numero unico di emergenza 112 è stato un vicino di casa, allarmato da disperate grida d’aiuto: “Aiuto, aiutatemi”, hanno sentito chiaramente i residenti dal cortile interno. Le urla provenivano proprio dalla finestra del bagno dell’abitazione della showgirl.

Sul posto sono giunte immediatamente due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Per consentire le delicate operazioni di soccorso, l’intera via a senso unico è stata sbarrata.

Oltre tre ore di trattative di Belen con i Vigili del Fuoco

La conduttrice tv, che si trovava da sola in casa, si è inizialmente barricata all’interno del suo appartamento. La trattativa con le forze dell’ordine è andata avanti per oltre tre ore. Soltanto quando i pompieri hanno iniziato a forzare la porta d’ingresso con gli attrezzi, la 41enne si è decisa ad aprire.

Chi l’ha vista l’ha descritta in un evidente stato di alterazione psicofisica. Assistita dai medici sul posto, Belen Rodriguez è stata successivamente trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano per tutti gli accertamenti del caso.

Dietro la questione, pare, un ulteriore aggravamento del suo stato psicofisico dopo la sua improvvisa “eliminazione” di un possibile cast de L’Isola dei Famosi che l’avrebbe potuta vedere come conduttrice.

La showgirl, solo pochi giorni fa, un po’ a sorpresa era comparsa nell’abituale trasmissione Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Con lei, aveva parlato della sua vita di donna e di madre, in un insolito “dietro le quinte”.

La confessione sui social e i problemi personali

La fragilità della showgirl era già emersa pubblicamente nel novembre 2025, quando alcune apparizioni pubbliche avevano fatto scattare l’allarme tra i fan. Era stata la stessa Belen, attraverso un video su Instagram, a rompere il silenzio sulle sue difficoltà personali. Un periodo complesso dettato, secondo indiscrezioni, anche da alcuni insuccessi professionali, come l’esclusione dalla conduzione dell’Isola dei Famosi.

“Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione” aveva rivelato la modella. “Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro”.

Il giallo stradale: Belen era al volante del Suv Land Rover?

La vicenda medica si intreccia ora con un “mistero” su cui sta indagando la Polizia Locale di Milano. Il nome della showgirl sarebbe infatti legato a due incidenti stradali avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19:30.

Secondo le prime ricostruzioni, un grosso Suv Land Rover Defender avrebbe prima colpito e distrutto lo specchietto di un’auto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace. Senza fermarsi a prestare soccorso o constatare il danno, il mezzo ha proseguito la corsa per circa due chilometri fino a via San Marco. Lì ha urtato violentemente uno scooter e altre tre auto regolarmente parcheggiate, per poi dileguarsi definitivamente.

Non si registrano feriti, ma alcuni testimoni oculari avrebbero assicurato di aver riconosciuto proprio Belen Rodriguez alla guida del Suv. Qualcuno avrebbe persino scattato delle foto per incastrare la guidatrice. I “ghisa” milanesi stanno effettuando verifiche approfondite sul fuoristrada, che risulta intestato a una società, per determinare con certezza chi lo avesse in uso in quelle ore.