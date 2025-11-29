Cronaca

Attacco di uno squalo in Australia: turista svizzera uccisa, compagno in fin di vita

Ancora un attacco mortale nelle acque australiane di Crowdy Bay

di Gianluca Pascutti - 29 Novembre 2025

Un grosso squalo a Kylies Beach, nel Nuovo Galles del Sud, ha trasformato una mattina di vacanza in un incubo. Due giovani turisti svizzeri sono stati colpiti mentre nuotavano nelle acque di Crowdy Bay, la ragazza è stata uccisa, il compagno è ricoverato in condizioni critiche.

L’attacco all’alba

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è stata registrata intorno alle 6:30 del mattino. I due turisti si trovavano a pochi metri dalla riva quando lo squalo, lungo oltre tre metri, ha colpito con violenza. La giovane, identificata come Livia Mulheim, 25 anni, è stata trascinata e ferita mortalmente. Il compagno, coetaneo, ha riportato gravi lesioni a una gamba ed è stato trasportato d’urgenza al John Hunter Hospital, dove lotta tra la vita e la morte.

La specie sospettata

Le autorità hanno ipotizzato che l’attacco sia stato compiuto da uno squalo toro, noto per la sua aggressività e per la capacità di avvicinarsi alle coste. Alcuni esperti, tuttavia, non escludono la presenza di uno squalo leuca, specie altrettanto pericolosa e diffusa nelle acque australiane.

Reazioni e misure di sicurezza

La spiaggia è stata immediatamente chiusa e sono state installate smart drumlines per monitorare e catturare eventuali squali pericolosi. Le autorità locali hanno sottolineato che la sicurezza dei bagnanti rimane una priorità.

Un bilancio anomalo

Il 2025 si conferma un anno nero per gli attacchi di squali in Australia. Questa è la quinta vittima registrata dall’inizio dell’anno. Le statistiche mostrano un aumento degli incidenti, attribuito da alcuni ricercatori ai cambiamenti climatici e alle variazioni delle correnti che spingono gli squali più vicino alle coste.

La morte di una giovane turista e le condizioni disperate del suo compagno hanno colpito profondamente la comunità locale e internazionale. La vicenda è stata percepita come un monito sulla fragilità dell’uomo di fronte alla natura. Lo squalo, simbolo di potenza e pericolo, è tornato a ricordare quanto le acque australiane possano essere affascinanti ma al tempo stesso letali.