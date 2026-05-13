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“Io, vittima di stalking”: la denuncia shock di Giulia De Lellis

L'influencer si sfoga su Instagram

di Giorgio Brescia - 13 Maggio 2026

Giulia De Lellis torna al centro del gossip italiano con un duro sfogo pubblico legato a presunti episodi di stalking e violazioni della privacy.

“Io, vittima di uno stalker”

Secondo quanto raccontato dall’influencer romana, andrebbero avanti ormai dal 2023. La vicenda è esplosa dopo alcune dichiarazioni diffuse online nelle quali la creator ha parlato anche della tutela della figlia Priscilla, nata nell’ottobre 2025 dalla relazione con il rapper Tony Effe.

La denuncia

Giulia De Lellis denuncia la diffusione di informazioni private e sensibili riguardanti la sua famiglia, spiegando che alcuni procedimenti legali sarebbero già arrivati in tribunale. Un caso che sta facendo discutere il web e che ha immediatamente acceso l’attenzione dei fan e del mondo dello spettacolo.

La sua vita privata

Negli anni la vita sentimentale di Giulia De Lellis è stata spesso protagonista delle cronache rosa. L’influencer ha avuto una lunga relazione con il deejay ed ex tronista Andrea Damante, conosciuto durante il programma televisivo Uomini e Donne. I due sono stati insieme dal 2016 al 2018, tornando poi brevemente insieme tra il 2019 e il 2020, diventando una delle coppie più seguite del gossip italiano.

Nel 2018 e nel 2019 Giulia De Lellis ha frequentato il cantautore Irama, mentre nel 2019 è stata legata sentimentalmente al pilota MotoGP Andrea Iannone. Successivamente, dal 2020 al 2024, ha avuto una relazione con Carlo Gussalli Beretta, erede della storica famiglia Beretta, proprietaria dell’omonima azienda produttrice di armi.

Dal giugno 2024 la influencer romana fa coppia con Tony Effe. La relazione tra i due ha attirato grande attenzione mediatica fin dall’inizio, fino all’arrivo della piccola Priscilla nell’ottobre 2025.

Oggi, però, l’attenzione mediatica si concentra soprattutto sulle dichiarazioni di Giulia De Lellis riguardo alle presunte molestie online e alle violazioni della privacy denunciate pubblicamente nelle ultime ore.