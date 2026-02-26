Sociale

Auto, Eurocar presenta a Firenze l’acquisizione di PWP: “Rafforziamo presenza in Toscana con brand Porsche”

di Redazione - 26 Febbraio 2026

(LaPresse)Eurocar, principale realtà italiana nella distribuzione automobilistica dei brand del Gruppo Volkswagen in Italia, ha presentato a Firenze l’acquisizione di PWP Srl, che comprende Centro Porsche Firenze, Pescara e Centro Porsche Approved & Service Arezzo. “Siamo orgogliosi che il Gruppo PWP, con il suo team altamente professionale, sia entrato a far parte del Gruppo Eurocar. Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza con il brand Porsche sul territorio toscano, dove siamo già presenti dal 2017 con i marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e CUPRA, oltre al nostro Centro Usato. Oggi ampliamo ulteriormente l’offerta sul territorio introducendo anche il marchio luxury, consolidando la nostra presenza in Italia”, ha sottolineato Matthias Moser, amministratore delegato di Eurocar. Durante la presentazione di ieri a Firenze Matthias Moser e Gabriel Gobbato, direttore generale di PWP, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della new entry del Gruppo Eurocar, che nel 2021 aveva assunto la gestione dei propri Centri Porsche. Attualmente PWP impiega oltre 60 collaboratori e nel 2025 ha consegnato 650 vetture nuove e 250 usate, totalizzando oltre 30.000 ore produttive nei servizi post vendita.