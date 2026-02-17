Attualità

Bandecchi rinviato a giudizio: accusato di evasione fiscale

di Eleonora Ciaffoloni - 17 Febbraio 2026

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato rinviato a giudizio a Roma con l’accusa di evasione fiscale. Il fondatore dell’Università Niccolò Cusano è coinvolto in un’inchiesta della procura di Roma per una presunta evasione fiscale di circa 20 milioni di euro legata alla gestione dell’teneo tra il 2016 e il 2021.

In particolare, a Bandecchi è stato contestato di non aver pagato imposte per la cifra di 20 milioni come amministratore di fatto dell’università telematica. Secondo gli inquirenti la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Insieme a lui a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato per il prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico.