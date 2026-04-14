Politica

Elly Schlein difende Meloni su Trump: “Nessuno straniero attacchi il governo”

L'intervento della segretaria dem alla Camera: "Qui siamo avversari ma siamo tutti italiani"

di Pietro Pertosa - 14 Aprile 2026

Elly Schlein difende Meloni. Sembra (quasi) incredibile, ma non lo è. Trump è scioccato dalla postura di Meloni, la politica italiana, una volta tanto, si schiera unita (e nei limiti del possibile) compatta a sostegno della premier. Elly Schlein ha voluto presentare la solidarietà sua e del Partito democratico alla premier dopo le accuse piovutegli dal presidente americano.

Schlein difende Meloni alla Camera

Le parole della segretaria del Partito democratico non aprono di certo a una nuova stagione di dialogo tra le parti in Parlamento. Però rappresentano un segnale che questo sì davvero stupisce chi segue le vicende politiche di casa nostra. “Voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’Aula per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone”. Ma non è tutto, la posizione di Schlein è articolata.

“Siamo un Paese libero”

Schlein prosegue e mentre difende Meloni ricorda che “l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara. L’Italia ripudia la guerra”. Fatta questa premessa, la segretaria dem ha tuonato: “Nessun Capo di Stato straniero si può permettere sia di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro Governo”. Quindi la mano tesa: “Siamo avversari in quest’Aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime”.