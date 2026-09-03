Barilla fa “la spesa” negli Usa e compra Goodles
Un'operazione di puro pragmatismo finanziario: il fatturato vale decisamente più del rispetto rigoroso delle tradizioni del ricettario nazionale
Barilla compra i maccheroni al formaggio: il pragmatismo industriale prima del dogma del “Made in Italy”.
La “spesa” di Barilla negli Usa
Addio alla retorica della dieta mediterranea purista quando c’è da occupare le corsie dei supermercati americani.
Il colosso di Parma ha messo a segno l’acquisizione di Goodles, giovane marchio statunitense specializzato in mac and cheese, il classico piatto pronto di maccheroni al formaggio.
Un’operazione — svelata dal Wall Street Journal — che conferma la strategia aggressiva della multinazionale emiliana nell’ampio e redditizio mercato d’oltreatlantico.
L’acquisizione
lL mossa non risponde a una fascinazione gastronomica, ma a pure metriche di penetrazione commerciale. Fondata nel 2020, Goodles è riuscita a strappare in soli tre anni quasi l’8% delle quote di mercato nel segmento ultra-popolare dei maccheroni in scatola. E propone una versione a maggiore densità proteica, posizionandosi nella fascia “premium” dei cibi veloci.
Per Barilla, rilevarla significa garantirsi una piattaforma distributiva già collaudata e intercettare le abitudini di consumo.
La Gen Z americana, infatti, alla pasta da cuocere al dente preferisce spesso il pasto pronto monoporzione.
Made in Italy? Fino a un certo punto…
La mossa ridimensiona la narrazione dell’export tricolore basato esclusivamente sulla difesa dell’ortodossia culinaria.
Di fronte alle barriere doganali, alle oscillazioni dei dazi e alla saturazione dei mercati europei, il gruppo di Parma sceglie la via dell’assimilazione.
Comprare direttamente i brand simbolici del junk food rivisitato d’oltreoceano per colonizzare gli scaffali americani dall’interno.
Un’operazione di puro pragmatismo finanziario: il fatturato vale decisamente più del rispetto rigoroso delle tradizioni del ricettario nazionale.
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