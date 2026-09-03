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F1 caldo estremo al GP di Monza, scatta il protocollo Heat Hazard

Weekend rovente a Monza, scattano misure straordinarie per proteggere i piloti dal caldo estremo.

di Gianluca Pascutti - 3 Settembre 2026

Il GP Monza di Formula 1 si correrà sotto il segno del caldo estremo. La FIA ha dichiarato ufficialmente il protocollo Heat Hazard per il weekend di gara. La decisione arriva dopo le previsioni che indicano un indice di calore oltre i 31 gradi durante la corsa. Si tratta di una procedura speciale pensata per proteggere i piloti in condizioni climatiche critiche.

Perché scatta il protocollo Heat Hazard al GP di Monza

Il protocollo Heat Hazard entra in vigore quando l’Heat Index supera la soglia di sicurezza. A Monza sono attese temperature tra 33 e 36 gradi nel corso del GP di Monza. In gara il valore previsto è di circa 33 gradi, ma nell’abitacolo le condizioni saranno molto più dure. Il rischio è quello di stress termico e affaticamento fisico oltre il limite sopportabile.

Cosa cambia sulle monoposto di Formula 1

Con l’Heat Hazard il Driver Cooling System diventa obbligatorio su ogni vettura. Il sistema comprende pompa, tubazioni e serbatoio termico collegati alla maglia ignifuga del pilota. La FIA ha previsto un adeguamento della massa minima per compensare il peso aggiuntivo. Se il pilota decide di non usare il gilet refrigerante, la monoposto deve comunque montare il sistema. In questo caso viene applicata una zavorra di 0,5 chili nell’abitacolo, per mantenere l’equilibrio regolamentare.

Impatto diretto sui piloti

Per i piloti il gilet refrigerante resta facoltativo, ma è fortemente consigliato. In griglia saranno presenti ventilatori, strutture ombreggianti e gilet con ghiaccio. Dopo ogni sessione sono previsti controlli medici obbligatori e aree dedicate al raffreddamento. La gestione fisica diventa un fattore chiave, insieme alla strategia di idratazione.

Un protocollo nato dopo il caldo estremo in Qatar

Il Heat Hazard nasce dopo il drammatico GP del Qatar 2023, segnato da malori e ritiri per il caldo. Da allora la Formula 1 ha introdotto misure strutturate per evitare nuovi episodi di collasso da calore. A Monza questo protocollo viene applicato in modo completo e vincolante per tutto il weekend.

Monza tra spettacolo e sicurezza

Il GP d’Italia si annuncia spettacolare. Team e piloti dovranno gestire non solo gomme e strategia, ma anche la resistenza fisica. Il protocollo Heat Hazard diventa così parte integrante del Gran Premio di Monza, con l’obiettivo di garantire sicurezza senza togliere intensità alla gara.

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