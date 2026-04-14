Attualità

Belve: ospiti, orari e anticipazioni della seconda puntata

Carlo Conti sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani

di Enzo Ricci - 14 Aprile 2026

Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.

Carlo Conti, l’anticipazione

Sullo sgabello delle scomode verità Carlo Conti ha negato la presunta bisessualità e alla Fagnani ha confidato un episodio del periodo in cui “era malato di dongiovannite”. “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05. È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante”, ha ricordato il conduttore.

“Vede un suo erede in giro?”, ha domandato Francesca Fagnani. “Non lo so…vedo Stefano De Martino partito fortissimo”, ha risposto il presentatore di Sanremo. A quel punto la giornalista ha incalzato: “Ma quello che sente più vicino a lei?”. “Nicola Savino”, ha rivelato Conti.

Dove vederlo

Come sempre la puntata di oggi, martedì 14 aprile, va in onda su Rai 2 alle 21.20 ma sarà disponibile anche on demand su Raiplay e Disney+. Non mancherà la sigla di chiusura con tutti i “fuori onda” degli ospiti, molto apprezzata dal pubblico. Da quest’anno vanno in onda anche i provini di “Belve”, con le interviste a persone comuni.