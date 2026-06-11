Tecnologia

CNH: investiti 21 mln nel polo di Modena su simulazione avanzata e logistica automatizzata

di Redazione - 15 Giugno 2026

Dall’articolo di LaPresse – CNH investe 21 milioni di euro per potenziare il polo R&D di San Matteo a Modenacon un nuovo ecosistema di simulazione virtuale e un magazzino automatizzato AutoStore. La metodologia “virtual-first” riduce i tempi di sviluppo prodotto di oltre il 30%, individuando in anticipo le criticità progettuali. Tre i pilastri tecnologici: simulatore dinamico driver-in-the-loop su piattaforma a 6 assi, cella di collaudo multi-dyno per powertrain e hardware elettrico, pista per sensori avanzati con simulazione meteo. Il magazzino AutoStore garantisce la consegna dei ricambi in 24 ore a oltre 1.200 concessionari mondiali, riducendo i tempi di prelievo da 15 minuti a meno di 30 secondi e gestendo fino a 550 pezzi all’ora. Migliorano anche densità di stoccaggio (+70%), sforzo fisico degli operatori (-85%) e consumi energetici (-93%). L’investimento rafforza il radicamento di CNH nella “Tractor Valley” emiliana, con un rinnovato accordo 2026 con l’Università di Bologna e collaborazioni con Unimore. “Il ruolo dell’Italia nelle strategie globali di CNH è fondamentale: è qui che siamo nati, è qui che la meccanizzazione è nata per poi essere esporta in Europa nel mondo, ed è qui che CNH è in grado di coniugare e mettere assieme quelle le competenze industriali, le competenze ingegneristiche e soprattutto vicinanza ai nostri clienti, i farmer. Sviluppiamo prodotti che possono fare in modo che il contadino possa fare di più, spendendo e utilizzando meno i mezzi”, ha spiegato a LaPresse Carlo Lambro, CEO CNH Italia.