Attualità

Bio in Italia e Europa: consumi record

di Giorgio Brescia - 12 Febbraio 2026

Le vendite e i consumi di alimenti bio raggiungono nuovi massimi storici: record in Europa e Italia mentre le superfici coltivate restano quasi invariate. Questo, il quadro netto che emerge dal rapporto The World of Organic Agriculture 2026 presentato a Biofach da FiBL e IFOAM.

Nel 2024 cresce la domanda di prodotti bio in Europa e globalmente, consolidando tendenze di consumo sostenibile nonostante il rallentamento nell’espansione delle superfici agricole.

Le principali economie come Stati Uniti, Germania e Cina dominano le vendite, mentre l’Italia si distingue per quota di SAU bio e numero di produttori. Tuttavia, la differenza tra domanda e offerta sottolinea l’urgenza di politiche agricole più ambiziose a livello UE e internazionale.

Vendite in crescita, terre bio stabili

La superficie agricola biologica in Europa nel 2024 resta stabile attorno a 19,6 milioni di ettari, di cui 18,1 milioni concentrati nell’Unione Europea, rappresentando l’11,1% della superficie agricola totale Ue. Questi numeri mostrano una crescita contenuta rispetto agli anni precedenti, mentre Spagna e Francia restano i Paesi con le superfici più estese, con circa 2,9 e 2,7 milioni di ettari bio rispettivamente.

L’Italia raggiunge i 2,5 milioni di ettari, confermandosi prima in Europa per quota bio sulla SAU con oltre il 20%, e detiene il primato per numero di produttori attivi, oltre 87.000 sui 490.637 europei.

I mercati globali

Nel 2024 il mercato europeo del biologico ha superato i 58,7 miliardi di euro in vendite al dettaglio, con un incremento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente, consolidando la crescente richiesta dei consumatori per prodotti più sani e sostenibili. La Germania si conferma il mercato più grande – consumi bio record – con 17 miliardi di euro, seguita dalla Francia con 12,2 miliardi e dall’Italia con 5,2 miliardi.

La Svizzera si distingue invece per il valore più alto di consumo pro capite, pari a 481 euro. Sul fronte globale, le vendite di prodotti biologici hanno raggiunto 145 miliardi di euro nel 2024, con gli Stati Uniti al primo posto (60,4 miliardi di euro) davanti a Germania e Cina.

I trend precedenti

Comparando con dati del rapporto The World of Organic Agriculture 2025, nel 2023 la superficie bio globale era prossima a 98,9 milioni di ettari, con una crescita rispetto al 2022 di circa il 2,6%. Le vendite globali nel 2023 avevano raggiunto circa 136 miliardi di euro, confermando un trend di crescita pluriennale del mercato bio. Questa comparazione indica che le vendite continuano ad aumentare più rapidamente delle superfici, segnalando una forte domanda che supera la capacità produttiva attuale.

Le sfide del settore

Secondo FederBio, l’incremento dei consumi deve essere accompagnato da strategie politiche e investimenti che favoriscano la crescita delle superfici coltivate in modo sostenibile. Senza un ampliamento coerente della produzione bio, si rischia uno squilibrio tra domanda e offerta che potrebbe frenare la filiera.