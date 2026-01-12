Cronaca

Blitz a Tor Bella Monaca: tre arresti e oltre cento persone identificate

di Lino Sasso - 12 Gennaio 2026

Un nuovo blitz a Tor Bella Monaca contro l’illegalità diffusa. L’operazione ha portato a tre arresti, oltre cento persone identificate e numerosi controlli su veicoli e aree sensibili del quartiere romano. È il bilancio delle attività svolte dai Carabinieri delle Compagnie di Frascati e Tor Bella Monaca, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est della Capitale. L’operazione si è concentrata in particolare nell’area di viale Santa Rita da Cascia. Si tratta di una delle zone più attenzionate per fenomeni di spaccio e microcriminalità. Nel corso dei controlli sono state identificate più di 100 persone e verificati 45 veicoli. Il tutto nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino della legalità.

Tre arresti per spaccio di cocaina

Durante il blitz a Tor Bella Monaca, i militari hanno arrestato in flagranza, in tre distinte operazioni, tre cittadini tunisini di 23, 27 e 31 anni, tutti incensurati e senza fissa dimora. Le modalità degli arresti risultano analoghe. I tre uomini sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto lungo le strade del quartiere, presumibilmente alla ricerca di potenziali acquirenti. Nel corso delle perquisizioni personali sono emersi elementi ritenuti inequivocabili dagli investigatori. Il primo arrestato è stato trovato in possesso di 71 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 26 grammi, oltre a 130 euro in contanti. Il secondo aveva con sé 32 dosi di cocaina, pari a 16 grammi, e 60 euro in denaro contante. Il terzo soggetto, individuato anche grazie al fiuto del cane antidroga AX, è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina e di 200 euro.

Arresti convalidati dopo il blitz a Tor Bella monaca

Tutto il denaro rinvenuto è stato sequestrato perché ritenuto provento dell’attività di spaccio. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno inoltre sequestrato droga a carico di ignoti. In una cavità ricavata all’interno del complesso residenziale di via dell’Archeologia 64 sono stati trovati 14 grammi di cocaina. Gli stupefacenti erano suddivisi in 28 involucri, presumibilmente occultati da uno spacciatore in attesa della vendita. Tutti e tre gli arresti effettuati durante il blitz a Tor Bella Monaca sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio. L’obiettivo resta il contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle periferie romane e il rafforzamento della presenza dello Stato nelle aree più esposte ai fenomeni di illegalità.