Esteri

Blocco Hormuz: guerra di nervi, bluff o ultimo atto?

Non esiste un muro fisico di navi nel mezzo dello stretto, ma un'asfissia psicologica e burocratica condizionata dalla propaganda reciproca

di Angelo Vitale - 15 Aprile 2026

I dati sulla navigazione nello stretto di Hormuz, in cui si vedono poche imbarcazioni attraversare il passaggio, prima del blocco navale imposto degli Stati Uniti, alla data del 13 aprile secondo Marine Traffic

Guerra di nervi a Hormuz: il blocco, un grande bluff o un ultimo atto? Lo Stretto è oggi un mosaico di verità contrapposte, dove il confine tra deterrenza e conflitto aperto è diventato sottile come la scia di un cacciatorpediniere.

Stretto di Hormuz: cosa sta accadendo

Al centro della tempesta c’è l’annuncio di Donald Trump, che via Truth Social ha lanciato il guanto di sfida: un blocco navale totale contro chiunque commerci con Teheran. Ma dietro il post incendiario, la realtà operativa descritta dal Centcom, il Comando Centrale Usa, rivela una strategia più chirurgica. Un embargo mirato esclusivamente ai porti iraniani.

Washington giura che il traffico verso gli alleati del Golfo è libero, eppure i dati satellitari raccontano una storia diversa: il cuore commerciale del mondo sta battendo al rallentatore, soffocato da un “blocco di fatto” alimentato dalla paura.

La verità di Axios e dei media Usa: Il pugno di ferro di JD Vance

Secondo le ultime indiscrezioni di Axios, il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad non è stato un incidente, ma una scelta deliberata. Fonti vicine al vicepresidente JD Vance riferiscono che gli Stati Uniti hanno preteso una moratoria di 20 anni sull’arricchimento dell’uranio e la consegna totale delle scorte di materiale fissile.

Per i media conservatori americani, il blocco è l’unica lingua che Teheran comprende. Tuttavia, analisti indipendenti avvertono: il Pentagono sta operando principalmente nel Golfo di Oman, fuori dal raggio d’azione dei missili costieri iraniani, cercando di strangolare l’economia di Teheran senza però innescare una pioggia di fuoco sulle proprie portaerei.

La sfida di Teheran: Irna e il grido dei Pasdaran

Dall’altra parte della barricata, l’agenzia ufficiale Irna bolla l’operazione americana come “pirateria internazionale”. La retorica dei Pasdaran è brutale: per le Guardie della Rivoluzione, lo stretto è e rimarrà sotto il controllo iraniano. Teheran nega persino l’esistenza delle mine che Trump ha promesso di sminare, definendole una “scusa per l’invasione”.

I comandanti delle basi navali di Bandar Abbas avvertono che ogni tentativo di ispezione delle loro navi sarà considerato un atto di guerra. Per l’Iran, il blocco è un “bluff di carta” che crollerà non appena il prezzo del petrolio—già schizzato sopra i 100 dollari al barile—farà esplodere l’inflazione nelle città americane.

Il dilemma del Golfo e i dati del tracciamento marittimo

Mentre le superpotenze urlano, le petromonarchie del Golfo osservano con il fiato sospeso. Fonti media di Al Jazeera e Al Arabiya sottolineano come la “libertà di navigazione” promessa dagli Usa sia un miraggio tecnico. I premi assicurativi sono diventati insostenibili e le grandi compagnie di navigazione preferiscono ancorare le navi piuttosto che rischiare di finire nel mirino di un drone suicida o di una mina magnetica. I dati Lseg e Kpler confermano che solo una manciata di navi ha osato il transito nelle ultime 24 ore: tra queste, una petroliera battente bandiera panamense che ha sfidato gli ordini di deviazione del Centcom, creando un pericoloso precedente legale.

Tra propaganda e realtà

La verità che emerge da analisti indipendenti è che non esiste un muro fisico di navi nel mezzo dello stretto, ma un’asfissia psicologica e burocratica. Gli Stati Uniti stanno effettivamente respingendo i mercantili diretti in Iran. Ciò, mentre il regime sta usando la minaccia delle mine e dei pedaggi illegali per rendere il transito un incubo logistico. La vera partita non si gioca più sull’acqua, ma sulla resistenza economica.

Trump scommette sul collasso interno dell’Iran, mentre Teheran scommette sul panico dei mercati energetici globali. In questo scenario, lo Stretto di Hormuz non è più solo una via d’acqua, ma il palcoscenico di un colossale esperimento di pressione massima dove la prima vittima, come sempre, è la certezza del diritto internazionale.