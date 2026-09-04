Bodega Bay da brivido, da Hitchcock ai taxi senza pilota californiani

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Nella Contea di Sonoma sino a Sea Ranch, Mendocino

di Askanews - 4 Settembre 2026

San Francisco, 4 set. (askanews) – Se la San Francisco odierna rappresenta l’ecosistema tecnologico più sofisticato al mondo, l’affermazione dell’Intelligenza artificiale non fa eccezione: anzi si sta allargando alle regioni (e contee) attigue trasformando il nord della California in un’area molto interessante da visitare, non soltanto per gli appassionati, secondo i consigli di Brand Usa, Visit California e Visit San Francisco.

Decenni di innovazione, investimenti e sviluppo istituzionale continuano ad attrarre imprenditori ambiziosi e aziende innovative da ogni parte del globo. E è così che il taxi senza pilota Waymo – già una realtà molto diffusa a San Francisco – potrebbe presto ampliare la sua copertura nella East Bay, nella regione vinicola e lungo la costa verso Sea Ranch, grazie ai nuovi permessi approvati dalla California Public Utilities Commission.

La prossima tappa sarà Bodega Bay, località turistica suggestiva nella contea di Sonoma, dove Alfred Hitchcock ha ambientato il film “Gli Uccelli”. L’espansione “graduale”, come hanno scritto i rappresentanti di Waymo, azienda sostenuta da Alphabet, è destinata ad andare lontano. Entro la fine dell’estate, Waymo lancerà il servizio passeggeri a San Diego, continuando al contempo a “controllare” la tecnologia a Sacramento. Waymo ha inoltre ottenuto l’autorizzazione dallo stato della California per espandere il proprio raggio di test e operazioni di guida autonoma, estendendosi fino a Sea Ranch nella contea di Mendocino.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

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