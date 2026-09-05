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F1, Russell vola a Monza ma la Ferrari c’è. Orario e dove vedere le qualifiche di oggi

di Giuseppe Ariola - 5 Settembre 2026

George Russell chiude davanti a tutti le prove libere del GP d’Italia 2026, ma a Monza, in attesa delle qualifiche della F1, la Ferrari manda segnali importanti. Charles Leclerc è secondo a soli 120 millesimi dalla Mercedes, mentre Andrea Kimi Antonelli resta vicinissimo ai migliori. Più indietro Hamilton, Norris e Verstappen. Un risultato che lascia aperti i giochi. Le Rosse, del resto, avevano già mostrato un ottimo passo nella prima sessione, chiusa con una doppietta: Leclerc primo in 1’23”008 davanti a Lewis Hamilton.

Ferrari, Leclerc c’è. Hamilton arretra

Dopo aver comandato le FP1, Leclerc ha chiuso il pomeriggio al secondo posto. Il monegasco ha parlato di sensazioni positive, senza nascondere la necessità di migliorare ancora la monoposto. “Tornare a Monza è sempre emozionante, per la squadra è un luogo speciale. C’è ancora del lavoro da fare, ma ho avuto buone sensazioni con la vettura”, ha spiegato. Poi l’obiettivo per le qualifiche di oggi: “Conosciamo i nostri punti deboli, lavoreremo su quelli dando il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”. Più indietro Lewis Hamilton, secondo al mattino e quinto nelle FP2, a 457 millesimi dalla vetta. Segnali importanti anche da Andrea Kimi Antonelli. Quinto nella prima sessione, il giovane italiano ha accelerato nel pomeriggio portandosi al terzo posto. Una prestazione di rilievo per Antonelli, il cui weekend sarà però condizionato dalla penalità che dovrà scontare in griglia di partenza.

McLaren più indietro, Verstappen nono

La McLaren non ha mostrato la superiorità vista negli ultimi appuntamenti. Lando Norris, reduce da due successi consecutivi, è passato dal sesto posto delle FP1 al quarto delle FP2. Oscar Piastri, invece, ha recuperato dall’undicesima alla sesta posizione. Più difficile il pomeriggio di Max Verstappen. Dopo aver lasciato il volante della Red Bull ad Ayumu Iwasa nelle FP1, l’olandese ha chiuso la seconda sessione soltanto nono, a quasi un secondo dalla vetta.

Orario e dove vedere le qualifiche del Gp di F1 a Monza

Il venerdì di Monza ha quindi consegnato una sfida ancora aperta. Le Ferrari sono in crescita dopo gli aggiornamenti alla power unit, ma le Mercedes confermano di non voler mollare di un millimetro. Oggi alle 12:30 sono in programma le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche del GP d’Italia 2026. La sfida per determinare la griglia di partenza della gara di domani sarà trasmessa in diretta Tv sul canale Sky Sport F1 per gli abbonati e in chiaro su TV8. In streaming le qualifiche del Gp di Monza saranno invece fruibili su Sky Go e su Tv8.it.