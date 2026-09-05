Torino

Il Piemonte contro gli incendi: nuovi interventi diretti nei boschi a rischio

di Redazione - 5 Settembre 2026

La Regione Piemonte amplia gli strumenti per la tutela del patrimonio forestale e per il contrasto ai grandi incendi. La Giunta ha aggiornato le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Prevenzione AIB Territoriale (PPT), introducendo nuove modalità di intervento e aprendo alla possibilità di valorizzare le attività di prevenzione anche attraverso la produzione di crediti ambientali.

L’aggiornamento si inserisce nel quadro del Piano regionale antincendio boschivi 2026-2030 e punta soprattutto a rafforzare la gestione diretta delle aree forestali considerate maggiormente esposte al rischio. La strategia è quella di intervenire prima dell’emergenza, attraverso opere e attività in grado di ridurre la probabilità che un incendio assuma dimensioni e intensità tali da renderne particolarmente complesso lo spegnimento.

Con le nuove disposizioni la Regione potrà operare attraverso intese con Comuni, altri enti locali e proprietari dei terreni, ma anche ricorrere a interventi sostitutivi nei casi di boschi abbandonati o privi di una gestione effettiva. Per realizzare le opere di prevenzione potranno essere utilizzate le squadre regionali degli operai forestali oppure potranno essere coinvolte imprese specializzate, consorzi e cooperative del settore.

Una delle principali novità riguarda il collegamento tra prevenzione degli incendi e crediti ambientali. Gli interventi selvicolturali effettuati nelle zone a maggiore rischio possono infatti contribuire a evitare le emissioni di anidride carbonica che si produrrebbero in caso di incendio. Questo beneficio ambientale potrà essere quantificato e, nel rispetto della normativa nazionale, trasformato in crediti riconosciuti.

La Regione dovrà ora mettere a punto le modalità con cui calcolare e certificare i crediti prodotti dagli interventi previsti dai Piani territoriali. Il meccanismo potrebbe inoltre creare un circuito di autofinanziamento: le risorse ottenute dalla valorizzazione dei crediti potranno essere destinate a nuovi interventi di prevenzione, contribuendo nel tempo a sostenere economicamente la gestione e la protezione delle foreste piemontesi.

“La prevenzione attraverso la gestione forestale costituisce una strategia di contrasto ai grandi incendi boschivi indispensabile a fronte del cambiamento climatico che ridurrà l’efficacia di un approccio reattivo ed emergenziale. Con l’aggiornamento delle Linee Guida la Regione estende le modalità con cui intervenire direttamente sul territorio per garantire interventi di prevenzione – dichiara l’assessore alle Foreste della Regione Piemonte Marco Gallo – le Linee Guida prevedono anche di introdurre un sistema di valorizzazione dei crediti ambientali che riconosca la riduzione dell’emissione di C0 2 connessa agli incendi boschivi grazie alla prevenzione. La gestione del patrimonio forestale si conferma una delle priorità della Regione Piemonte per garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei cittadini e il futuro delle comunità locali”.

“Aggiornare il Piano di prevenzione e gli strumenti che ne consentono l’attuazione è fondamentale per avere indicazioni chiare, moderne ed efficaci, capaci di tradurre la prevenzione in interventi concreti sul territorio. Ma accanto agli strumenti ci sono le persone: uomini e donne che ogni giorno rendono operative queste strategie, a partire dal Corpo AIB Piemonte, componente fondamentale del nostro sistema regionale. – dichiara l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi – Questa è anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, in un’estate particolarmente impegnativa, hanno garantito un enorme sforzo a tutela dei nostri territori e delle nostre comunità: Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione civile, Soccorso alpino ed enti locali. La prevenzione è efficace quando programmazione, competenze e capacità operative lavorano insieme, facendo sistema”.

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