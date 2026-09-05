A Venezia l’eleganza di Marion Cotillard, Georgina, Maggie Gyllenhaal

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Alla Mostra protagonista la Francia, con il film di Cédric Kahn

di Askanews - 5 Settembre 2026

Venezia, 5 set. (askanews) – E’ stata Marion Cotillard la star del terzo red carpet serale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’attrice francese ha sfilato, come sempre elegantissima, in abito nero Chanel, prima della proiezione del film “Mr. Nelson, Did You Kill People?”, diretto dal regista giapponese Shin’ya Tsukamoto, interpretato dall’attore australiano Geoffrey Rush e dall’americano Rodney Hicks.

Sullo stesso red carpet è arrivata anche la modella e influencer Georgina Rodriguez, con un look firmato Gucci. Mentre si è distinta ancora una volta per la sua eleganza la Presidente della giuria, Maggie Gyllenhaal.

Ma Cotillard non è stata l’unica francese a sfilare al Lido nella terza giornata, visto che il regista Cédric Kahn è arrivato alla prima del suo film “15/18” con tanti giovanissimi attori, protagonisti del suo film in concorso ambientato in un reparto di psichiatria adolescenziale in un ospedale francese.