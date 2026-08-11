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Bonus nuovi nati: domani scadono i termini per le domande

Ecco i requisiti per presentare richiesta: cosa c'è da sapere

di Pietro Pertosa - 11 Agosto 2026

Bonus nuovi nati 2026, ci avviamo alle scadenze. Le domande andranno presentate entro e non oltre la giornata di domani, 12 agosto. Le richieste afferiscono alle somme per i bambini che sono nati, o sono stati adottati, entro il 14 aprile di quest’anno. Per tutti gli altri basterà farne richiesta entro il termine perentorio di 120 giorni dalla nascita o dall’avvenuta adozione del bambino successiva al 14 aprile scorso. Le domande, chiaramente, andranno presentate all’Inps.

Bonus nuovi nati 2026, verso le scadenze

Per fare validamente richiesta di accesso al bonus nuovi nati occorre che i genitori siano cittadini italiani, oppure di uno Stato membro dell’Ue o ancora loro familiari, che fruiscano del diritto di soggiorno, anche quello permanente. Occorrerà inoltre, per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, di essere in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Infine potranno accedervi i titolari di permesso unico di lavoro per un periodo superiore ai sei mesi, a cui s’affianca il permesso di soggiorno (sempre di almeno sei mesi) per ricerca di lavoro. Chi fa domanda deve essere residente in Italia già da prima della nascita del bambino.

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A quanto ammonta la misura e il limite Isee

Il bonus nuovi nati 2026 dà diritto al versamento di una somma, una tantum, da mille euro. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico e le richieste soddisfatte fino all’esaurimento della dotazione da 360 milioni di euro. L’obiettivo è quello di incentivare la natalità. Non avranno diritto ad accedere alla misura i genitori con Isee uguale o superiore a 40mila euro.