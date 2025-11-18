Cronaca

Brazzano: trovati i corpi dei due dispersi. Evacuate 84 persone

di Gianluca Pascutti - 18 Novembre 2025

Firefighters at work at the site where a mudslide swept away a house overnight in Brazzano di Cormons, in the Gorizia area, November 17, 2025. ANSA/Diego Petrussi Vigili del fuoco a lavoro sul luogo dove una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano, 17 novembre 2025. ANSA/Diego Petrussi

A Brazzano di Cormons, in Friuli Venezia Giulia, una frana improvvisa ha travolto nella notte diverse abitazioni ai piedi del Colle San Giorgio. Una massa enorme di fango e detriti, alimentata da ore di piogge torrenziali, ha raggiunto via San Giorgio, causando danni ingenti e mettendo in allarme l’intera comunità.

Case travolte dal fango e vittime accertate

Alcune abitazioni situate nei pressi della chiesa di San Lorenzo sono crollate dopo l’impatto con una frana. I soccorritori sono riusciti a estrarre viva una persona con una frattura alla gamba. Purtroppo, i due dispersi inizialmente segnalati sono stati ritrovati senza vita:

Nel pomeriggio di ieri i soccorritori hanno recuperato il corpo di Quirin Kuhnert, 32 anni, di origini tedesche e in tarda serata anche quello di Guerrina Skocaj, 83enne del posto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che poco prima aveva documentato sui social l’emergenza in corso, dopo aver portato in salvo la moglie, sarebbe rientrato nella casa dell’anziana per aiutarla a fuggire, venendo a sua volta travolto dal crollo.

Messa in sicurezza

Per evitare ulteriori rischi, le autorità hanno disposto l’evacuazione di 84 residenti nelle zone più vicine al fronte della frana. Le famiglie sono state accompagnate in aree sicure o ospitate in strutture predisposte dal Comune e dalla Protezione Civile.

Soccorsi immediati e operazioni complesse

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco, le squadre della Protezione Civile, personale sanitario, unità cinofile e mezzi speciali da scavo. L’area è stata completamente chiusa al traffico per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Una comunità sotto shock

La violenza e la rapidità della frana hanno sconvolto la popolazione di Brazzano. Molti residenti hanno riferito di aver sentito un boato, seguito dal rumore assordante della massa di fango che scendeva a valle. Volontari e cittadini continuano a offrire supporto alle famiglie colpite e ai soccorritori.

Le indagini sulle cause

Le autorità stanno valutando se l’evento potesse essere prevenuto, considerando la fragilità del versante e l’intensità delle precipitazioni. La Protezione Civile continua a monitorare le aree a rischio e a coordinare gli interventi.