Bridgerton 4, disponibile su Netflix la nuova stagione: trama, personaggi e nuove storie d’amore

di Roberta Rizzo - 29 Gennaio 2026

Cari gentili lettori, la quarta stagione di Bridgerton debutta su Netflix il 29 gennaio 2026 e inaugura un nuovo capitolo fatto di passioni travolgenti, intrighi sociali e scenari da sogno. Al centro della storia c’è una nuova coppia protagonista, mentre l’alta società londinese torna a essere il palcoscenico di amori impossibili, segreti e incontri destinati a cambiare tutto.

Bridgerton 4 punta molto sull’intreccio tra romanticismo e sensualità, senza rinunciare all’eleganza tipica della serie. Tra feste sfarzose e regole sociali rigide, i personaggi sono chiamati a scegliere tra ciò che è giusto per la società e ciò che desiderano davvero.

Benedict Bridgerton e l’incontro che cambia ogni cosa

Il protagonista di questa stagione è Benedict Bridgerton, spirito libero della famiglia e artista in cerca di una direzione. Durante un suggestivo ballo in maschera, Benedict rimane colpito da una donna misteriosa, avvolta in un abito argentato. Un incontro breve ma intenso, che lo segna profondamente e diventa l’ossessione che guiderà le sue scelte.

Da quel momento in poi, Benedict inizia una ricerca che va oltre l’attrazione fisica: vuole scoprire l’identità della donna che ha sconvolto il suo mondo, mettendo in discussione le sue convinzioni sull’amore e sul futuro.

Sophie, la cameriera che sfida le convenzioni sociali

Dietro la maschera si nasconde Sophie, una giovane cameriera dal passato difficile, costretta a vivere ai margini dell’aristocrazia. Lontana dai salotti eleganti, Sophie lavora duramente sotto il controllo di una padrona severa, ma non ha perso la capacità di sognare.

Quando le strade di Sophie e Benedict si incrociano di nuovo, senza maschere e senza illusioni, nasce un legame che mette in crisi le rigide divisioni di classe. La quarta stagione di Bridgerton racconta così una storia d’amore alla “Cenerentola”, ma con uno sguardo più moderno, dando spazio anche al punto di vista dei domestici e a un mondo finora rimasto sullo sfondo.

Tra passione, desiderio e lotta per l’emancipazione, Bridgerton 4 amplia il suo universo narrativo e conferma la serie come uno dei titoli romantici più amati di Netflix.

