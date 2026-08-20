Attualità

Siccità e grandinate mandano in crisi i raccolti

Frutta e verdura sempre più rare nei supermercati

di Gianluca Pascutti - 20 Agosto 2026

generata con IA

La combinazione tra siccità prolungata e grandinate improvvise sta colpendo duramente le coltivazioni italiane. In molte regioni l’acqua scarseggia e gli agricoltori non riescono a garantire l’irrigazione necessaria. Il risultato è una disponibilità ridotta di pomodori cuore di bue, uva da tavola e insalate pronte, con effetti immediati sugli scaffali.

Acqua insufficiente

La mancanza di piogge è diventata un problema strutturale. Molti territori hanno registrato livelli minimi nelle falde e nei canali di irrigazione. Le aziende agricole hanno dovuto ridurre i turni di irrigazione, causando stress idrico alle colture più delicate. Il terreno secco non trattiene l’umidità e le piante reagiscono con crescita lenta e frutti più piccoli. Questa situazione ha colpito soprattutto le colture che richiedono acqua costante. Il cuore di bue, ad esempio, non tollera sbalzi idrici e mostra subito segni di sofferenza.

Raccolti danneggiati in pochi minuti

Le ondate di maltempo hanno portato temporali brevi ma intensi. In molte zone la pioggia è stata sostituita da grandine con chicchi di grandi dimensioni. Le coltivazioni già indebolite dalla siccità non hanno retto l’impatto. Foglie bruciate, frutti lesionati e interi filari compromessi in pochi minuti. L’uva da tavola è tra le più colpite. Gli acini si spaccano facilmente e diventano inutilizzabili. Le varietà a buccia sottile sono quasi scomparse dai mercati locali.

La filiera più fragile sotto pressione

Le insalate in busta dipendono da una filiera rapidissima. Servono foglie integre, raccolte regolari e lavorazioni veloci. La siccità rallenta la crescita e la grandine rovina le foglie. Le aziende devono scartare molto prodotto e ridurre le consegne. La disponibilità cala e la qualità diventa irregolare. Anche le buste pronte all’uso risultano meno presenti sugli scaffali.

Una stagione che mostra la fragilità del sistema agricolo

La combinazione tra mancanza d’acqua, stress idrico ed eventi estremi sta riducendo la produzione in modo evidente. La filiera reagisce con meno prodotto e maggiore difficoltà nel garantire continuità. Questa condizione porta inevitabilmente a un aumento dei prezzi, che si riflette sul carrello della spesa e rende più evidente la crisi che sta attraversando l’agricoltura italiana.

Leggi tutte le News di Attualità