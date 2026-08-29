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Il caldo arretra al Centro-Nord: tregua di fine agosto, ma incombe la sesta ondata

Il fine settimana segna una tregua per gran parte del Paese, ma all'orizzonte si intravede una nuova fiammata africana

di Enzo Ricci - 29 Agosto 2026

L’estate estrema del 2026 concede finalmente una pausa al Centro-Nord. Dopo giorni di temperature incandescenti e temporali improvvisi, la giornata di oggi si è aperta con un quadro più equilibrato. Aria meno opprimente, cieli stabili e un clima che torna a somigliare a quello di fine stagione. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, che parla di “ultime 48 ore di ferie piacevoli” per milioni di italiani rientrati dalle vacanze.

Il Nord e il Centro archiviano così l’afa estrema, mentre il Sud resta intrappolato in una bolla di calore che continua a spingere i termometri verso valori da record. Qui la tregua arriverà più lentamente, con temperature ancora molto elevate e un’umidità che rende il caldo particolarmente pesante.

Sud ancora rovente: punte fino a 40 gradi

Quella di oggi resta una giornata critica per il Meridione. Si toccheranno i 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Puglia, Basilicata e Sicilia continueranno a oscillare tra 37 e 38°C, con città come Lecce, Matera, Agrigento e Messina ancora alle prese con un caldo fuori scala per fine agosto.

Domani la situazione migliorerà leggermente. Massime fino a 37°C al Sud, mentre il Centro si stabilizzerà sui 34°C e il Nord scenderà sotto i 31°C, riportando condizioni più consone alla stagione.

La settimana si apre con stabilità, poi arriva la pioggia

Lunedì 31 agosto sarà una giornata tranquilla, soleggiata e senza eccessi termici. Il vero cambio di passo arriverà però tra 1 e 2 settembre, quando una perturbazione atlantica farà ingresso al Nord e su parte del Centro. Non si tratterà di un fronte particolarmente intenso, ma sarà sufficiente a mantenere le temperature su livelli accettabili e a riportare un po’ di pioggia dopo settimane di siccità.

Dopo il 5 settembre il rischio di una nuova ondata

Quando sembrerà che l’estate abbia finalmente imboccato la via d’uscita, i modelli a lungo termine tornano a lanciare un allarme. Dopo il 5 settembre potrebbe riaffacciarsi l’anticiclone africano, con una possibile sesta ondata di calore. Una prospettiva che sa di beffa, dopo una stagione iniziata in anticipo già a maggio e mai davvero rientrata nella normalità.

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