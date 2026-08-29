Cronaca

Ostia, la sigaretta che diventa violenza: nuovo arresto sul lungomare

Un 34enne africano aggredisce un passante e danneggia la volante

di Enzo Ricci - 29 Agosto 2026

Sul lungomare di Ostia una semplice richiesta di una sigaretta si è trasformata nell’ennesimo episodio di violenza che vede coinvolto un cittadino straniero. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, un 34enne africano ha avvicinato un uomo chiedendogli una sigaretta, per poi tentare di strappargli lo zaino e colpirlo con tre pugni al volto. L’aggressione non si è fermata nemmeno all’arrivo degli agenti. Il 34enne ha sferrato un ulteriore pugno alla vittima e ha danneggiato la volante, rendendola di fatto inutilizzabile.

Controlli serrati della Polizia e tre arresti in poche ore

Per lui sono scattate le manette con una sfilza di accuse: tentata rapina, minacce aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento di beni dello Stato. L’intervento rientra nel servizio di controllo straordinario del territorio avviato dal X Distretto Lido, che nelle stesse ore ha portato a tre arresti, 222 identificazioni e 99 veicoli controllati.

Episodi ricorrenti: stranieri coinvolti anche in altre operazioni

Nel corso delle verifiche sono state denunciate altre due persone, un cittadino straniero trovato con grimaldelli e strumenti atti allo scasso, e un altro sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Un quadro che conferma una tendenza già registrata nelle ultime settimane sul litorale romano, dove diversi interventi delle forze dell’ordine hanno visto protagonisti cittadini immigrati, spesso fermati per reati predatori o resistenza durante i controlli.

Il lungomare di Ostia nella morsa della microcriminalità

La sequenza di episodi, sottolineano fonti investigative, riflette una pressione crescente sul territorio e la necessità di mantenere alta l’attenzione. Ostia continua così a fare i conti con una micro‑criminalità che si ripresenta soprattutto nelle aree più esposte del lungomare, dove la presenza di pattuglie è stata ulteriormente rafforzata.

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