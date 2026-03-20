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Cambio dell’ora, cosa succederà nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026

Cambio dell’ora: nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 le lancette vanno spostate avanti di un’ora.

di Gianluca Pascutti - 20 Marzo 2026

Il cambio dell’ora torna puntuale ogni primavera, ma quest’anno assume un significato particolare. Mentre in Europa continua il dibattito sulla possibile abolizione dell’ora legale, l’Italia conferma la tradizione e si prepara al passaggio che segna l’ingresso nella stagione della luce lunga. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle 2:00 le lancette verranno spostate avanti di un’ora, portandoci direttamente alle 3:00. Un gesto semplice, ma che incide su abitudini, ritmi e perfino sulla percezione del tempo.

Un rito che resiste tra discussioni e incertezze

Negli ultimi anni il tema del cambio stagionale dell’ora è stato al centro di confronti politici e tecnici. Nonostante le proposte di abolizione, l’Unione Europea non ha ancora raggiunto un accordo definitivo e ogni Paese continua a seguire il proprio calendario. L’Italia, per ora, mantiene il sistema tradizionale, considerato utile per sfruttare meglio la luce naturale nelle ore serali. La scelta non è soltanto simbolica, l’ora legale viene spesso associata a un potenziale risparmio energetico, anche se gli studi più recenti mostrano risultati meno netti rispetto al passato. Ciò nonostante, l’idea di avere giornate più luminose continua a essere percepita come un vantaggio, soprattutto in vista della stagione estiva.

Cosa cambia davvero per cittadini e attività

Il passaggio all’ora legale comporta un piccolo sacrificio, un’ora di sonno in meno. Tuttavia, l’effetto più evidente è l’allungamento della luce serale, che modifica la routine quotidiana e favorisce attività all’aperto, turismo e consumo nei locali. La maggior parte dei dispositivi digitali si aggiorna automaticamente, mentre orologi analogici, elettrodomestici e sistemi meno recenti richiedono ancora un intervento manuale. Un dettaglio che, ogni anno, genera un misto di nostalgia e disattenzione.

Un appuntamento che racconta il nostro rapporto con il tempo

Il cambio dell’ora non è soltanto un adeguamento tecnico, rappresenta un passaggio culturale che segna l’inizio di una fase più dinamica dell’anno. È un momento che ricorda quanto il tempo sia una costruzione condivisa, capace di influenzare economia, abitudini e perfino umore collettivo. E mentre il dibattito europeo resta aperto, l’Italia si prepara ancora una volta a questo rito di transizione, consapevole che, almeno per il 2026, la tradizione non cambia. Il cambio dell’ora resta dunque un appuntamento fisso, un gesto semplice che continua a scandire il nostro calendario e a raccontare il modo in cui viviamo la luce, le stagioni e il ritmo delle giornate.