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Cambio pneumatici: perché ogni primavera scatta l’obbligo

"15 aprile 15 maggio" la finestra di tolleranza per sostiture le gomme invernali.

di Marzio Amoroso - 25 Marzo 2026

Con l’arrivo della bella stagione torna uno dei rituali più discussi ma anche più fraintesi dagli automobilisti, il cambio degli pneumatici. Non è solo una formalità burocratica, né un vezzo tecnico. È una norma pensata per garantire sicurezza, efficienza e coerenza con le condizioni climatiche che, da metà primavera in poi, cambiano radicalmente il comportamento dell’auto su strada.

Il calendario dell’obbligo

Ogni anno, tra il 15 aprile e il 15 maggio, scatta la finestra di tolleranza per sostituire le gomme invernali con quelle estive. Dal 16 maggio, chi circola con pneumatici invernali non conformi al codice di velocità indicato sul libretto rischia sanzioni anche pesanti. È un meccanismo semplice, ma necessario, le gomme progettate per il freddo, con mescole morbide e tasselli profondi, diventano meno efficaci e più soggette a usura con l’aumento delle temperature.

Perché non è solo una questione di stagioni

Gli pneumatici estivi garantiscono spazi di frenata più brevi, maggiore stabilità e una migliore aderenza sull’asfalto caldo. Sono progettati per affrontare piogge improvvise, frenate secche, viaggi autostradali. Il cambio, quindi, non è un capriccio normativo, è un passaggio tecnico che incide sulla sicurezza di chi guida e di chi condivide la strada.

Le eccezioni che molti ignorano

Non tutti sono obbligati al cambio. Chi monta pneumatici quattro stagioni omologati o gomme invernali con codice di velocità uguale o superiore a quello riportato sul libretto può circolare tutto l’anno senza incorrere in sanzioni. Una distinzione che spesso sfugge, ma che permette a molti automobilisti di evitare il doppio treno di gomme senza rinunciare alla conformità.

Tra obbligo e buon senso

La legge stabilisce le date, ma è la consapevolezza del comportamento dell’auto a rendere evidente quanto sia importante adeguare gli pneumatici alla stagione. Perché la sicurezza non è mai un dettaglio, e la manutenzione ordinaria è il primo gesto di responsabilità verso se stessi e gli altri.