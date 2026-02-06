Camminare, i benefici per la mente e per il corpo
Una buona abitudine per migliorare le proprie condizioni di salute
Camminare fa bene. E questo è risaputo. Il tema però è molto meno banale di quanto possa apparire. Un po’ di moto è la ricetta perfetta che ogni medico consiglia a ogni paziente. A prescindere dall’età e dalle condizioni di salute. Ove possibile, sia chiaro. Eppure i benefici della camminata sono tanti e tali che bastano pochi minuti al giorno per rimettersi in forma. Fisicamente ma soprattutto mentalmente, già perché costringersi a un po’ di moto e magari a respirare un po’ d’aria dedicandosi del tempo solo per sé è una medicina che fa bene prima ancora che al corpo all’anima.
I benefici del camminare
Bastano pochi minuti e ci vuole costanza. Per iniziare va bene già un quarto d’ora a piedi, camminare per le strade vicine. Basta davvero poco, un paio di scarpe e abbigliamento comodo. Quando si è presa dimestichezza, si può allungare. Fino a mezz’ora per cominciare, poi anche di più. Un’ora di camminata gentile può aiutare a bruciare fino a duecento calorie. Il movimento rafforza i muscoli delle gambe e di tutto il corpo. Il sistema cardiovascolare inizia a rafforzarsi e a lavorare meglio. Il corpo sente i benefici dello sforzo fin da subito.
La testa sgombra
Ma camminare può essere utile pure all’umore e in generale a migliorare le proprie condizioni psicologiche. Adesso che l’inverno è entrato nella sua parte finale, con l’aria che è ancora fresca magari prima che il sole cali del tutto, concedersi quattro passi può rappresentare, oltre a un toccasana per il corpo, anche uno svago importante per la mente. È un modo per uscire, magari per abbandonare la comodità delle quattro mura domestiche. Soprattutto dopo una giornata passata tra le (altre) quattro mura dell’ufficio, nell’abitacolo di un’automobile.
