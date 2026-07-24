Salute

USA, epidemia di diarrea acuta: oltre 3.000 casi. ArtemisiaLab fa il punto su Cyclospora, il parassita nascosto nell’insalata

di Redazione - 24 Luglio 2026

Roma, 24 luglio 2026 – Oltre 3.000 casi di diarrea acuta registrati tra Michigan e Ohio, con segnalazioni provenienti da 31 Stati americani. A causare il focolaio non è un nuovo virus né una malattia tropicale emergente, ma Cyclospora cayetanensis, un parassita trasmesso attraverso alimenti contaminati, in particolare verdure consumate crude.

Di fronte a un’epidemia che ha acceso l’attenzione delle autorità sanitarie statunitensi, ArtemisiaLab, attraverso il proprio Polo Viaggi CESMET-ArtemisiaLab – Centro di Medicina Tropicale e dei Viaggi, ha realizzato un approfondimento scientifico per spiegare cosa sta accadendo, quali sono le possibili cause del focolaio, come si trasmette l’infezione e quali comportamenti adottare per proteggersi.

L’analisi, curata dal dott. Paolo Meo, direttore del Centro, ricostruisce l’evoluzione dell’epidemia, il difficile lavoro di identificazione della fonte alimentare, il ruolo della sorveglianza epidemiologica e le indicazioni pratiche per ridurre il rischio di contagio, con particolare attenzione ai viaggiatori internazionali.

«Questa vicenda dimostra che le infezioni trasmesse dagli alimenti non riguardano soltanto i Paesi tropicali», osserva il dott. Paolo Meo. «Le filiere alimentari sono ormai globali e un alimento contaminato può arrivare sulle tavole di qualunque Paese. Per questo informazione, prevenzione e diagnosi precoce restano gli strumenti più efficaci.»

Nel documento vengono affrontati tutti gli aspetti dell’emergenza: dall’aumento dei casi registrati negli Stati Uniti alle caratteristiche del parassita Cyclospora cayetanensis, dagli alimenti maggiormente coinvolti alle difficoltà diagnostiche, fino alle corrette misure di prevenzione, ricordando che il freddo non elimina il parassita mentre la cottura rappresenta la protezione più efficace.

L’approfondimento dedica inoltre uno spazio specifico all’Italia, evidenziando come la ciclosporiasi nel nostro Paese sia rara e prevalentemente associata ai viaggi internazionali, ma ricordando che la sicurezza alimentare e la corretta informazione rappresentano strumenti fondamentali anche nella pratica quotidiana.

Con questa iniziativa ArtemisiaLab conferma il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione della medicina della prevenzione, mettendo a disposizione dei cittadini e dei viaggiatori informazioni aggiornate, validate e basate sulle più recenti evidenze internazionali.

L’approfondimento completo è disponibile attraverso ArtemisiaLab e il Polo Viaggi CESMET-Artemisia, punto di riferimento per la medicina dei viaggi, la prevenzione delle malattie infettive e la consulenza sanitaria internazionale.

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