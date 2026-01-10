Cronaca

Can Yaman arrestato a Istanbul: indagine su droga nei locali notturni

di Francesca Petrosillo - 10 Gennaio 2026

Secondo quanto riportato da media turchi, l’attore Can Yaman sarebbe stato arrestato a Istanbul nell’ambito di una vasta indagine su traffico e consumo di sostanze stupefacenti nei locali notturni della città. La vicenda, ancora in fase di accertamento, coinvolgerebbe anche altri volti noti dello spettacolo turco. Tra loro l’attrice Selen Gorguzel, e sta suscitando grande attenzione mediatica sia in Turchia sia all’estero.

L’indagine su droga e locali notturni a Istanbul

L’operazione delle forze dell’ordine si sarebbe svolta nella notte, con raid simultanei in nove night club di Istanbul, considerati tra i principali punti di riferimento della movida cittadina. I controlli rientrano in un’indagine più ampia mirata a smantellare una rete di spaccio e consumo di droga all’interno dei locali notturni.

Durante le perquisizioni, la polizia avrebbe arrestato alcuni pusher e diversi gestori dei locali, accusati di consentire o favorire la vendita di sostanze stupefacenti nei propri spazi. Le autorità parlano di un’azione coordinata e pianificata da tempo, frutto di segnalazioni e attività investigative protratte per settimane.

Can Yaman arrestato a Istanbul, tutti i vip coinvolti e test tossicologici

Nel corso dell’operazione sarebbero state fermate sette persone, tra cui personaggi pubblici. Secondo le ricostruzioni, i soggetti coinvolti si starebbero sottoponendo a test tossicologici presso l’Istituto di medicina forense, per accertare quali sostanze siano state eventualmente assunte.

Gli esiti degli esami saranno decisivi per chiarire le singole responsabilità e stabilire se vi siano estremi per procedere con accuse formali. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo, precisando che l’indagine è ancora in corso e che ogni valutazione definitiva spetterà alla magistratura.

Attesa per chiarimenti ufficiali

Can Yaman, attore turco di fama internazionale e molto popolare anche in Italia, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Nessun commento è arrivato neppure dal suo entourage.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia delle forze di sicurezza turche per contrastare il traffico di droga nella vita notturna di Istanbul, un fenomeno considerato in crescita. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità giudiziarie, la vicenda resta una notizia in evoluzione, destinata ad avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.