Canada, sparatoria a Montreal nel quartiere ebraico: 3 morti

Askanews Video

Un civile, un agente e il presunto assalitore

di Askanews - 23 Giugno 2026

Montreal, 23 giu. (askanews) – Tre persone sono morte in una sparatoria in un quartiere ebraico a Montreal. Secondo la polizia della città canadese le vittime sono un civile, un agente e il presunto autore dell’attacco, neutralizzato.

Il capo della polizia di Montreal, Fady Dagher, ha affermato in conferenza stampa: “La minaccia immediata è stata neutralizzata. Abbiamo un sospettato, ed è stato ucciso”.

Anche un’altra poliziotta è stata colpita, è ferita ma non in pericolo.

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha dichiarato su X di essere “sconvolto dalla notizia che un poliziotto e un civile sono stati uccisi” e ha espresso la sua gratitudine a quelli che ha definito “coraggiosi poliziotti”. L’area, dove ci sono numerosi negozi e ristoranti di ebrei, è stata subito transennata, ingente lo schieramento delle forze dell’ordine. Si indaga sul movente.

Il rabbino Gezy Markowitz intervistato dalla France presse, ha detto: “La gente mi chiede se questo è un attacco alla comunità ebraica. Penso che sarebbe del tutto irresponsabile rispondere a questa domanda in questa fase”.