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Caldo record in Italia: giugno 2026 verso il mese più rovente di sempre

di Lino Sasso - 23 Giugno 2026

E’ un mese di giugno dal caldo record in Italia che si prepara a vivere una dei più intensi e duraturi picchi delle temperature mai registrate. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, il caldo estremo iniziato il 17 giugno potrebbe proseguire senza interruzioni per oltre due settimane. Si superà, quindi, per intensità e durata persino il celebre giugno del 2003, considerato fino ad oggi uno dei più torridi della storia climatica recente del nostro Paese. A differenza del 2003, quando si verificarono due distinte fiammate africane di circa una settimana ciascuna, l’attuale configurazione atmosferica sta dando vita a un unico e prolungato blocco di alta pressione subtropicale. Ovviamente con effetti potenzialmente più pesanti sulla salute pubblica. E le temperature sono destinate a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Numerose città italiane potrebbero registrare nuovi record mensili assoluti per il mese di giugno.

Temperature mai così alte

Particolarmente significativa la situazione di Milano, dove il termometro potrebbe raggiungere o superare i 38°C, oltrepassando il precedente record storico cittadino di giugno fermo a 37°C. Anche altre aree della Pianura Padana saranno interessate da valori eccezionali, con temperature diffusamente comprese tra 36°C e 39°C. Le proiezioni più recenti indicano che Firenze potrebbe toccare addirittura i 41°C entro la fine del mese. Valori di questa portata rappresentano condizioni di forte stress fisiologico per l’organismo umano, soprattutto in presenza di elevati tassi di umidità e di una prolungata esposizione al caldo. Gli esperti sottolineano come la durata dell’evento sia un fattore determinante. Una fase torrida che si prolunga per settimane risulta infatti più difficile da sopportare rispetto a episodi più brevi ma intensi.

Notti tropicali e minime sopra i 26°C: il sonno diventa impossibile

A preoccupare non sono soltanto le temperature massime, ma anche quelle notturne. Con le minime comprese tra 26°C e 27°C per gli edifici è impossibile raffreddarsi. Questo rende particolarmente difficile il recupero fisiologico durante le ore notturne. Anche il sonno risentirà quindi di questa ondata eccezionale di caldo. Nemmeno le zone di mare offriranno un reale sollievo. Il caldo già da record e l’alto tasso di umidità potrebbero far schizzare la temperatura percepita oltre i 45°C, creando condizioni di forte disagio fisico.

Quando finirà questo caldo record?

La domanda che molti italiani si pongono è una sola: quando terminerà questa eccezionale ondata di calore? Al momento i principali modelli meteorologici a lungo termine intravedono un possibile indebolimento dell’anticiclone africano soltanto dopo il 5 luglio. Un eventuale calo delle temperature potrebbe dunque arrivare soltanto nella seconda parte del mese. Tuttavia si tratta di proiezioni ancora molto lontane nel tempo e quindi soggette a importanti variazioni nei prossimi aggiornamenti. Per ora l’unica certezza è che l’Italia si appresta a vivere ancora diversi giorni di caldo eccezionale. Prepariamoci a temperature record, notti tropicali e condizioni climatiche anomale.