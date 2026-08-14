Caos voli in Sicilia: dopo stop Catania, scalo Palermo in difficoltà

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Aeroporti in grave sofferenza per l’eruzione dell’Etna

di Askanews - 14 Agosto 2026

Palermo, 14 ago. (askanews) – La situazione dei voli in Sicilia è nel caos, l’aeroporto di Catania è chiuso da giorni a causa dell’eruzione dell’Etna, per questo la stragrande maggioranza dei passeggeri viene dirottata a Palermo, ma l’aeroporto del capoluogo siciliano è in grave difficoltà, con lunghe attese, passeggeri costretti rifare il check in, e gente ovunque. I biglietti per chi da giorni cerca di uscire dall’isola hanno raggiunto prezzi astronomici, difficile arrivare a Palermo da Catania anche in macchina. L’aeroporto di Fontanarossa è chiuso fino alle ore 02:00 di Ferragosto e i piccoli scali di Comiso e Trapani, insieme a Palermo non riescono ad assorbire le richieste, in molti vengono mandati a Lamezia Terme, ma in questi giorni di esodo estivo anche attraversare lo stretto di Messina è un’impresa.