In Brasile ritrovate 8 opere di Matisse (con accanto una pistola)

Askanews Video

Erano state rubate nel 2025; valore stimato di 170.000 euro

di Askanews - 14 Agosto 2026

San Paolo del Brasile, 14 ago. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla polizia brasiliana si vedono 8 opere del pittore francese Henri Matisse che erano state rubate alla Biblioteca Màrio de Andrade di San Paolo nel dicembre 2025. Le opere, il cui valore è stimato dalle autorità in circa 200.000 dollari (173.000 euro circa), sono esposte su un letto all’interno di un appartamento, accanto a una pistola, a Sao Bernardo do Campo, nei pressi di San Paolo, dove sono state ritrovate. Secondo la polizia, una persona coinvolta nel furto è stata arrestata.