Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Torino

Capodanno di Askatasuna: street parade con qualche scontro e quattro carabinieri feriti

di Redazione -

Il centro di Torino era blindato, ma è andata meglio di quanto si temeva sul fronte dell’ordine pubblico: il corteo di Askatasuna, la Street parade di San Silvestro, accompagnato da camion che “sparavano” musica a tutto volume e’partito  a mezzanotte da piazza Vittorio Veneto con qualche centinaio di partecipanti verso corso San Maurizio e nel quartiere di Vanchiglia. E’ avvenuto qualche lancio di fuochi d’artificio e petardi contro le forze dell’ordine che bloccavano l’afflusso verso il centro città e che hanno fatto uso di lacrimogeni. Ma nessuno scontro vero e proprio. Il corteo è’ terminato dopo le 2 di notte davanti al campus universitario Einaudi. La polizia non ha caricato ma alcuni carabinieri sarebbero rimasti leggermente feriti.

ilTorinese.it

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news