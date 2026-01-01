Torino

Capodanno di Askatasuna: street parade con qualche scontro e quattro carabinieri feriti

di Redazione - 1 Gennaio 2026

Il centro di Torino era blindato, ma è andata meglio di quanto si temeva sul fronte dell’ordine pubblico: il corteo di Askatasuna, la Street parade di San Silvestro, accompagnato da camion che “sparavano” musica a tutto volume e’partito a mezzanotte da piazza Vittorio Veneto con qualche centinaio di partecipanti verso corso San Maurizio e nel quartiere di Vanchiglia. E’ avvenuto qualche lancio di fuochi d’artificio e petardi contro le forze dell’ordine che bloccavano l’afflusso verso il centro città e che hanno fatto uso di lacrimogeni. Ma nessuno scontro vero e proprio. Il corteo è’ terminato dopo le 2 di notte davanti al campus universitario Einaudi. La polizia non ha caricato ma alcuni carabinieri sarebbero rimasti leggermente feriti.

ilTorinese.it