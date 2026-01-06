Cronaca

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, killer in fuga

La vittima, soli 34 anni. L'omicida, un croato già noto alla Polfer

di Giorgio Brescia - 6 Gennaio 2026

Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate alla stazione di Bologna, killer identificato e in fuga. Un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate nel parcheggio riservato ai dipendenti alla stazione centrale di Bologna il 5 gennaio 2026 verso le 18:30. Le forze dell’ordine hanno identificato il presunto omicida come Jelenic Marin, 36enne di origini croate, l’uomo è attualmente in fuga e ricercato su tutto il territorio ferroviario italiano.

La vittima, fuori servizio e diretta alla propria auto, colpita alle spalle e all’addome con un fendente fatale. Esclusa la rapina: effetti personali e denaro trovati intatti sulla scena. Gli inquirenti fondano le indagini su telecamere di videosorveglianza e coordinamento tra Polfer e Squadra Mobile, con le ricerche concentrate su treni e stazioni verso nord.

Capotreno ucciso a coltellate

L’omicidio, nel parcheggio scoperto riservato ai dipendenti di Trenitalia, in viale Pietramellara, non accessibile al pubblico, poco prima delle 19 di ieri.

Ambrosio, capotreno di 34 anni impiegato sugli Intercity, tornava verso la sua auto dopo il turno quando è stato a sorpresa aggredito alle spalle e colpito all’addome con una coltellata fatale. Sul corpo, rinvenuti cellulare, portafoglio e denaro. Fatti che hanno portato gli inquirenti a escludere la pista della rapina finita male.

Le indagini e l’identificazione dell’omicida

Gli investigatori della Polizia ferroviaria, Squadra Mobile e Scientifica, sotto la direzione della Procura di Bologna, hanno isolato l’area del crimine. Acquisite le immagini delle telecamere dell’atrio, dei binari e del parcheggio.

Dal confronto dei fotogrammi, è stato rapidamente identificato il presunto aggressore come Jelenic Marin, 36 anni, di origini croate e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati e aggressioni in altre stazioni ferroviarie.

La vittima, Alessandro Ambrosio

Alessandro Ambrosio, 34 anni, residente ad Anzola dell’Emilia in provincia di (Bologna, era un capotreno stimato di Trenitalia, figlio di un ex ferroviere. Al momento dell’aggressione era fuori servizio e stava raggiungendo la propria auto dopo il turno. I colleghi e conoscenti lo descrivono come un professionista serio e tranquillo. La tragedia ha colpito profondamente la comunità ferroviaria.

Il killer in fuga: Jelenic Marin

Il presunto killer, Jelenic Marin, 36 anni, è ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo essere stato identificato tramite video delle camere di sorveglianza nell’area della stazione.

È descritto come senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti aggressioni e problemi legati alla stazione e uso di sostanze. Subito dopo l’accoltellamento, sarebbe fuggito dalla scena salendo su un treno, e dalle indagini emergono ipotesi che si sia diretto verso altre città del Nord. La caccia all’uomo prosegue con pattuglie e controlli nei nodi ferroviari.