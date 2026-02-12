Cronaca

Caravella portoghese, l’avvistamento a Favignana che accende l’attenzione sul Mediterraneo

L’esemplare individuato nei giorni scorsi è stato segnalato da un residente e successivamente recuperato per le analisi scientifiche.

di Gianluca Pascutti - 12 Febbraio 2026

L’avvistamento di una Caravella portoghese ha fatto scattare l’allarme tra i residenti di Favignana, l’esemplare è stato individuato nelle acque dell’isola. L’avvistamento, confermato dall’Area Marina Protetta delle Egadi, ha riportato al centro del dibattito un organismo affascinante e pericoloso, spesso confuso con una medusa ma in realtà molto diverso per struttura e comportamento.

Un organismo complesso che arriva da lontano

La Physalia physalis non è un singolo essere vivente, bensì una colonia composta da polipi specializzati che operano come un’unica entità. La sua caratteristica più riconoscibile è la sacca galleggiante blu‑violacea, una sorta di vela che le permette di sfruttare il vento per spostarsi. Proprio questa capacità di navigazione passiva consente alla caravella portoghese di percorrere lunghe distanze e raggiungere aree del Mediterraneo dove fino a pochi anni fa non veniva osservata.

Perché l’avvistamento a Favignana è significativo

L’esemplare individuato nei giorni scorsi è stato segnalato da un residente e successivamente recuperato per le analisi scientifiche. L’episodio non viene considerato isolato. Negli ultimi anni il Mediterraneo è stato interessato da un aumento di avvistamenti. Il fenomeno viene associato a cambiamenti nelle correnti e alle condizioni meteo‑marine sempre più variabili.

La presenza dell’organismo nelle Egadi è stata trattata con la massima cautela. Le autorità locali hanno invitato cittadini e turisti a evitare qualsiasi contatto, poiché i tentacoli possono provocare reazioni dolorose anche quando l’animale appare spiaggiato o privo di vita.

Un rischio da conoscere, non da temere

Il potere urticante dei tentacoli, che possono raggiungere lunghezze notevoli, rappresenta il principale pericolo. Tuttavia, la gestione dell’avvistamento è stata immediata e coordinata, riducendo ogni rischio per i bagnanti. L’episodio offre l’occasione per ricordare l’importanza delle segnalazioni tempestive e della corretta informazione, soprattutto in un mare che sta cambiando rapidamente.

Un Mediterraneo in trasformazione

La comparsa della caravella portoghese a Favignana si inserisce in un quadro più ampio, in cui specie tipiche di altri oceani vengono spinte verso nuove rotte. Il fenomeno non deve generare allarmismi, ma invita a osservare con attenzione ciò che accade lungo le nostre coste. La conoscenza scientifica, unita alla collaborazione dei cittadini, permette di affrontare questi eventi con consapevolezza e responsabilità.