Cronaca

Caso Ranucci, le ultime spigol(atur)e

Sui social aumentano quelli che ormai lo spernacchiano apertamente ma "the show must go on" e il suo tour lungo lo Stivale non si ferma

di Angelo Vitale - 19 Agosto 2026

Giorno dopo giorno, ci tocca continuare a sgusciare le vongole del caso Ranucci. Che sono tante, anche se le notizie da Rebibbia scarseggiano. Valter Lavitola non ha ancora deciso come e quando fare altre “precisazioni”.

Il caso Ranucci continua

Scarrozzato da due auto blindate che lo portano in giro in Italia, Sigfrido è arrivato a Lavarone “in mezzo alla sua gente”, l’unica che lo fa stare bene. Sui social aumentano quelli che ormai lo spernacchiano apertamente ma “the show must go on” e il suo tour lungo lo Stivale non si ferma. Report? “E’ come il Giubileo per il Papa”.

Gli azzardati paragoni continuano, ma è ciò che L’identità prova a scrivere da un po’ di tempo. Il rebus Rai è sul business di Report a rischio. Ranucci lo conferma, il Fatto pubblica: “Nove milioni di contatti unici, il primo posto di RaiPlay”. La politica? Lo hanno cercato anche a destra, il padre del generale Vannacci gli vuole bene. Roba da far convocare un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi.

La Rai lo sposta?

Libero anticipa che in Rai si pensa ormai a dove trasferirlo. Forse a RaiNews. Libero intervista pure l’ultima “amante” di Valter Lavitola. L’ultima volta che ha visto Ranucci? Le ha chiesto se avesse sorelle. Il conduttore di Report non aveva perso il pallino dell’amatore nemmeno nei giorni post attentato.

La “sincera” amicizia/1

Ma da quando erano amici Ranucci e Lavitola? Dal 2024 o da prima? Dal 2019 o da prima? Domani scova una mail di un certo Lavitola inviata a Report inviata tra il 2011 e il 2012. Sarà “strategica” pure questa mail? La redazione di Report e Ranucci quereleranno Domani per la seconda volta?

La “sincera” amicizia/2

Rispunta la vera amicizia tra Maria Rosaria Boccia e Ranucci. Sigfrido, aveva già detto l’ex collaboratrice del ministro Gennaro Sangiuliano, fa parte del suo “cerchio magico”.

Ora precisa che stanno preparando insieme un libro su come i fatti vengono raccontati in Italia. Lui, pare che abbia negato al Comitato Etico della Rai un così stretto rapporto.

Un libro atteso da tutti. Speriamo che non sia, come “La scelta”, recensito da Ranucci in persona come “un capolavoro” su Amazon.