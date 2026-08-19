Cultura & Spettacolo

Il Vuoto Cosmico di Giusy Ferreri

di Angelina De Santis - 19 Agosto 2026

Un’estate all’insegna della musica per Giusy Ferreri, che torna con “Vuoto Cosmico”, il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Online su YouTube anche il videoclip ufficiale del brano. “Vuoto Cosmico” rappresenta il secondo capitolo della collaborazione tra la cantante e Michele Canova Iorfida, iniziata lo scorso gennaio con “Musica Classica”, e conferma la volontà dell’artista di continuare a sperimentare e ricercare nuovi stimoli musicali.

Una fase particolarmente vivace della sua carriera, che negli ultimi tempi l’ha vista affiancare al percorso solista anche l’esperienza con i Bloom, band alternative rock con la quale Ferreri ha potuto esplorare sonorità e suggestioni differenti.

Il nuovo singolo porta le firme di Michele Iorfida, Vincenzo Colella, Flabio Strabbioli e Francesco Lovisetto ed è stato prodotto, realizzato e mixato da Michele “CanovA” Iorfida presso il Kaneepa Studio di Milano. Un brano che punta a definire ulteriormente la nuova identità artistica della cantante, tra evoluzione musicale e desiderio di rinnovamento.

A rafforzare il significato di “Vuoto Cosmico” è il videoclip diretto da Vonjako, nome d’arte di Andrea Jako Giacomini, e girato a Villa Reale, nella frazione di Cassolnovo, all’interno della Casa e Tenuta Perego, straordinaria casa-museo dell’architetto Filippo Perego di Cremnago.

Con “Vuoto Cosmico”, Ferreri aggiunge così un nuovo tassello a un 2026 particolarmente intenso, continuando a muoversi tra sperimentazione e contaminazioni, senza mai rinunciare a quella sua voce inconfondibile.

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