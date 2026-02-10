Food

CASUNZIEI ALL’AMPEZZANA

Un piatto nutriente con pochi ingredienti. Nel tempo diventato un simbolo dell’identità ampezzana.

di Gianluca Pascutti - 10 Febbraio 2026

I casunziei sono ravioli tipici dell’area ladina, diffusi soprattutto a Cortina d’Ampezzo. La versione “all’ampezzana” è la più iconica. Ripieno di rape rosse, pasta sottile, condimento di burro fuso e semi di papavero. Nascono come piatto povero, la barbabietola era uno degli ortaggi più facilmente conservabili durante l’inverno, e la pasta fresca permetteva di creare un piatto nutriente con pochi ingredienti. Nel tempo sono diventati un simbolo dell’identità ampezzana, serviti nelle feste e nei rifugi.

Ricetta per 4 persone

Ingredienti

La pasta

300 g farina 00

2 uova

1 cucchiaio d’olio extravergine

1 pizzico di sale

2–3 cucchiai d’acqua (se necessario)

Il ripieno

300 g barbabietole rosse già cotte

50 g burro

50 g pane grattugiato

40 g parmigiano grattugiato

Sale e pepe

Noce moscata (facoltativa)

Il condimento

80 g burro

Semi di papavero q.b.

Parmigiano (opzionale, secondo tradizione locale)

Preparazione

1. Impasto

Disponi la farina a fontana, aggiungi uova, olio e sale.

Impasta fino a ottenere una massa liscia ed elastica.

Copri e lascia riposare 30 minuti.

2. Ripieno

Trita finemente le barbabietole.

In una padella sciogli il burro, aggiungi le barbabietole e fai asciugare leggermente.

Unisci pangrattato, parmigiano, sale, pepe e un tocco di noce moscata.

Lascia raffreddare.

3. Creare i ravioli

Stendi la pasta molto sottile.

Ricava dischi di circa 6–7 cm.

Metti una piccola noce di ripieno e chiudi a mezzaluna, sigillando bene i bordi.

4. Cottura

Cuoci in acqua bollente salata per 3–4 minuti, finché salgono a galla.

5. Condimento

Sciogli il burro finché diventa leggermente nocciola.

Versa sui casunziei e completa con semi di papavero .

. Parmigiano solo se gradito: in Ampezzo spesso si evita per non coprire il sapore dolce-terroso del ripieno.

Vino da abbinare

Pinot Nero dell’Alto Adige o del Trentino

Eleganza, acidità fine, tannino setoso, profumi di piccoli frutti rossi che richiamano la dolcezza della barbabietola, struttura sufficiente per sostenere il burro senza diventare invadente.