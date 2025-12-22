Cronaca

Cava de’ Tirreni, uccide la compagna a coltellate e poi si suicida

Durante una lite l'uomo avrebbe colpito la donna con otto fendenti per poi buttarsi nel vuoto

di Claudia Mari - 22 Dicembre 2025

Tragedia a Cava de’ Tirreni nel pomeriggio di domenica: Diego Di Domenico, 40enne, si è suicidato dopo aver ucciso a coltellate la compagna Anna Tagliaferri.

Anna era una figura molto conosciuta e stimata in città: titolare, insieme ai due fratelli, di una storica pasticceria nel centro cittadino, rappresentava un punto di riferimento non solo commerciale ma anche umano per molti cavesi. Viveva con il compagno e con la madre 75enne in un’abitazione di via Ragone. Proprio tra quelle mura, per ragioni ancora in corso di accertamento, sarebbe scoppiata una violenta lite tra i due conviventi.

Cava De’ Tirreni, uccide la compagna a coltellate e poi si suicida: la ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, durante il diverbio Diego Di Domenico avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito Anna con otto fendenti, concentrati tra il volto e il collo. La donna è apparsa subito in condizioni disperate. Soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportate.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe diretto verso un piano alto della palazzina, lanciandosi nel vuoto. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. Nel tentativo di difendere la figlia è rimasta ferita anche la madre di Anna, intervenuta per proteggerla. Le sue lesioni sono state giudicate lievi, ma la donna è stata ricoverata in stato di shock all’ospedale Santa Maria dell’Olmo.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, affiancati dal pubblico ministero di turno della Procura di Nocera Inferiore e dal medico legale. Il coltello utilizzato per l’aggressione è stato rinvenuto e sequestrato. Al momento non risultano precedenti denunce o segnalazioni che potessero far presagire un epilogo tanto drammatico.

In segno di lutto, il Comune di Cava de’ Tirreni ha deciso di sospendere tutte le iniziative natalizie. Il sindaco Vincenzo Servalli ha espresso pubblicamente il dolore dell’intera città, mentre numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo politico. Tra questi, quello della senatrice Anna Bilotti, che ha parlato di “strage senza fine” e di un “fallimento collettivo” di fronte a ogni nuovo femminicidio, stringendosi idealmente alla famiglia della vittima e all’intera comunità cavese.