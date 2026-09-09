Politica

Centrosinistra, il campo largo che non decide: veti, rinvii e slogan contro Meloni

Alla festa di Avs Schlein rimanda tutto, Conte detta condizioni, Bonelli e Fratoianni parlano di “patto di popolo”.

di Ernesto Ferrante - 9 Settembre 2026

Il centrosinistra continua a presentarsi come campo largo, ma la geometria è talmente variabile da risultare, nei fatti, indefinita. Le parole pronunciate sul palco della festa di Avs confermano un dato politico ormai evidente. Più che un progetto coeso, siamo di fronte a un fronte costruito contro Giorgia Meloni, privo di una direzione chiara, di un programma definito, di una leadership riconoscibile. La coalizione che dovrebbe sfidare la destra appare ancora come un cantiere aperto, dove ogni forza politica difende il proprio perimetro e nessuno sembra disposto a sciogliere i nodi veri.

Schlein e la strategia del rinvio: primarie sì, primarie no

Elly Schlein ripete che “prima viene il programma”, poi si deciderà se scegliere il leader con un accordo sul “chi prende un voto in più” o con le primarie. Ma la verità è che il Pd non ha ancora trovato un’intesa su nulla, né sul metodo, né sul calendario, né sul ruolo della segretaria stessa. La melina è evidente. Schlein si dice “sempre disponibile” alle primarie, ma allo stesso tempo invita a non “dare per scontato che la legge elettorale passi”, come se il destino della coalizione dipendesse da un dettaglio procedurale. Il risultato è un messaggio ambiguo. Si parla di partecipazione, ma non si decide come partecipare. Si parla di leadership, ma non si stabilisce chi la esercita.

Conte detta la linea e chiude la porta a Renzi

Giuseppe Conte, dal canto suo, continua a muoversi come il vero regista del campo progressista. Rivendica la necessità di un progetto “solido e coerente”, avverte che servono “compagni di viaggio affidabili” e ribadisce, ancora una volta, che Matteo Renzi non può far parte dell’alleanza. Il veto è politico e personale. Conte non lo nomina direttamente, ma il contenuto è chiaro. Nessuna apertura verso Italia Viva, nessuna ricomposizione con l’area riformista. Una posizione che restringe ulteriormente un campo già stretto, e che conferma come il centrosinistra sia più impegnato a delimitare chi non deve entrare che a definire cosa vuole fare.

La legge elettorale: parole che non cambiano la realtà

“Dobbiamo fare di tutto per non far passare questa legge elettorale”, dice Schlein. Ma il centrosinistra non ha i numeri per fermarla. La maggioranza va avanti spedita, mentre l’opposizione si limita a denunciare, avvertire, ammonire. Una retorica che non produce effetti concreti e che rischia di diventare l’ennesimo alibi per rinviare decisioni interne. La verità è che la riforma passerà, e il centrosinistra dovrà comunque scegliere un leader e un metodo. Continuare a evocare la legge elettorale come variabile decisiva serve solo a prendere tempo.

Bonelli e Fratoianni: grandi parole, pochi fatti

Angelo Bonelli annuncia “una grande consultazione popolare” per il programma. Nicola Fratoianni usa l’espressione pomposa “patto di popolo”, di ricostruzione della speranza, di alleanza con gli italiani. Sono termini altisonanti, ma non sciolgono i nodi politici: chi guida la coalizione? Qual è il perimetro? Quali sono le priorità? Il rischio è che il campo largo resti un campo retorico, dove ogni forza declama la propria visione senza costruire una sintesi.

Un’alleanza che non decide e non si definisce

Il quadro che emerge dalla festa di Avs è quello di un centrosinistra che continua a parlare di unità, ma non riesce a praticarla. Schlein rinvia, Conte detta condizioni, Bonelli e Fratoianni evocano grandi orizzonti. Nel frattempo, la il centrodestra governa, la legge elettorale procede, e il campo largo resta un progetto incompiuto. Più un’alleanza contro Giorgia Meloni che un’alternativa per il Paese.

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