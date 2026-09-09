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Trapani, crolla balcone: un morto, case evacuate

Dopo la tragedia improvvisa, tre famiglie evacuate. Indagini in corso

di Giorgio Brescia - 9 Settembre 2026

Dramma a Mazara del Vallo: crolla il balcone di un’abitazione, muore una donna di 86 anni. Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Nella serata di martedì 8 settembre, l’anziana proprietaria di un immobile in via Raffaele Castelli, un’ottantaseienne del posto, ha perso la vita a seguito del collasso strutturale del terrazzino della propria abitazione.

La dinamica e la corsa in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale, nulla da fare per la donna affacciata sul balcone nell’esatto istante in cui la soletta in cemento armato ha ceduto di schianto.

L’impatto con il suolo, seguito al crollo della pesante struttura, ha provocato lesioni e traumi di estrema gravità. Soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”, la vittima è deceduta poche ore dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

Il sequestro dell’area e tre famiglie evacuate

L’area teatro del cedimento, immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici volti ad accertare le cause del cedimento, riconducibili a un probabile degrado del materiale costruttivo o a infiltrazioni pregresse.

A seguito delle verifiche condotte dai tecnici e dai Vigili del Fuoco per valutare le condizioni statiche complessive dello stabile, disposto lo sgombero precauzionale di tre nuclei familiari residenti nello stesso edificio.

Gli sfollati sono stati presi in carico dai servizi locali e temporaneamente sistemati presso una struttura ricettiva della zona. Nelle prossime ore l’amministrazione comunale formalizzerà l’ordinanza di inagibilità e divieto d’accesso all’immobile fino al completo ripristino delle condizioni di messa in sicurezza dell’intera struttura.