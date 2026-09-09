Economia

Stangata alla pompa: rebus accise per Meloni

Nelle prossime ore il governo dovrà decidere se incassare il colpo politico del maxi-aumento o trovare coperture finanziarie d'urgenza per evitare la stangata ai distributori

di Dave Hill Cirio - 9 Settembre 2026

Stangata al distributore: lo spettro della trappola politica delle accise mette il governo alle corde. Mancano appena ventiquattro ore al termine del taglio temporaneo sulle accise dei carburanti, e per il governo Meloni la misura rischia di trasformarsi in una vera e propria trappola politica ed economica.

Taglio accise, domani la scadenza

Introdurre lo sconto fiscale serve a contenere l’emergenza nell’immediato, ma ripristinare le aliquote ordinarie senza provocare uno shock sui prezzi è quasi impossibile.

Cancellare lo sconto proprio mentre il Medio Oriente spinge il petrolio verso i 100 dollari significa scaricare sui cittadini un rincaro doppio e immediato. Conservarlo, al contrario, crea un buco milionario nei conti dello Stato, privando il Ministero dell’Economia delle risorse necessarie per la prossima manovra.

L’impennata dei prezzi e l’effetto sulle tasche degli italiani

I dati ufficiali del Mimit, analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori, mostrano un quadro già compromesso prima ancora del ritorno delle aliquote piene.

In appena otto giorni, un pieno da 50 litri in autostrada è arrivato a costare oltre 2 euro in più sia per la benzina sia per il diesel.

Se da domani lo sconto statale non verrà prorogato, il prezzo del gasolio alla pompa in autostrada sfonderà la soglia dei 2,40 euro al litro.

Tra rincari e inflazione: il dilemma dell’esecutivo

L’esecutivo si trova così incastrato in un vicolo cieco. Da una parte occorre tutelare il bilancio pubblico e rispettare i vincoli europei. Dall’altra, far schizzare il costo del trasporto su gomma rischia di riattivare la spirale. Incombe l’inflazione su tutti i beni di prima necessità, dai prodotti alimentari alle merci al dettaglio.

Nelle prossime ore il governo dovrà decidere se incassare il colpo politico del maxi-aumento o trovare coperture finanziarie d’urgenza per evitare la stangata ai distributori.