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Mercedes, Kimi Antonelli e il video su TikTok con coro anti-Juve

La gaffe dopo la vittoria di Kimi al GP di Monza, i tifosi della Juventus non la prendono bene.

di Gianluca Pascutti - 9 Settembre 2026

@ANSAfoto

La Mercedes è finita al centro delle discussioni social dopo la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Sul profilo ufficiale di Tik Tok è comparso un video celebrativo del giovane pilota. Il problema è nato dalla traccia audio scelta per accompagnare le immagini. Nel filmato si vede Antonelli festeggiare il successo italiano con trofeo e sorrisi. In sottofondo però non c’è una canzone qualsiasi. L’audio è una versione da stadio con un coro anti-Juve molto riconoscibile.

Il video celebrativo di Antonelli diventa un caso

Il contenuto era pensato come clip emozionale post gara. La Mercedes ha montato immagini di festa e di esultanza. Il video è stato caricato su TikTok, piattaforma dove le tracce audio sono spesso riutilizzate. La canzone scelta però non era quella originale ma una parodia. Si tratta di un coro che prende di mira la Juventus. Il testo è tipico delle curve e viene usato nei contesti sportivi più accesi. Il risultato è stato immediato. Il video ha iniziato a circolare tra tifosi e appassionati. Molti utenti hanno notato la presenza del coro anti-Juve sotto le immagini di Antonelli e il video è diventato subito virale.

La reazione della Juventus al post Mercedes

La Juventus non è rimasta a guardare. Il club bianconero ha commentato direttamente sotto il video su TikTok. Il tono è stato ironico ma chiaro nel segnalare la scelta discutibile dell’audio. Il messaggio ha evidenziato il dubbio sull’uso di quella traccia. Il commento ha contribuito a rendere ancora più virale la clip. La vicenda è diventata subito tema di confronto tra tifosi di calcio e fan della Formula 1.

Un errore di audio che pesa sull’immagine social

Tutto porta a un errore di selezione da parte del social media manager. Su TikTok le versioni delle canzoni modificate sono molto diffuse. È probabile che la Mercedes abbia scelto la traccia senza valutare il contenuto calcistico. La gaffe arriva nel giorno della grande vittoria di Monza. Per Kimi Antonelli si tratta di un successo simbolico e molto importante. Il caso del video con coro anti-Juve sposta però l’attenzione dalla pista ai social.

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