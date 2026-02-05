Attualità

Politici e leader internazionali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, tutti gli ospiti attesi

di Francesca Petrosillo - 5 Febbraio 2026

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano e segnerà l’inizio ufficiale di uno degli eventi sportivi più attesi degli ultimi anni. Alla manifestazione prenderanno parte 92 nazioni, ma l’attenzione non sarà rivolta solo agli atleti: l’evento vedrà infatti una massiccia presenza di rappresentanti politici e istituzionali provenienti da tutto il mondo.

L’Italia sarà presente ai massimi livelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà il compito di dichiarare ufficialmente aperti i Giochi, mentre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia e agli appuntamenti istituzionali previsti nei giorni successivi. La presenza delle principali cariche dello Stato sottolinea il valore simbolico e strategico dell’evento per il Paese.

Cerimonia apertura Milano-Cortina 2026: delegazioni straniere e presenze diplomatiche di rilievo

Tra le delegazioni più attese figura quella degli Stati Uniti, guidata dal Vicepresidente J.D. Vance, arrivato a Milano insieme alla moglie Usha. Con lui è presente anche il Segretario di Stato Marco Rubio, in una visita che ha attirato l’attenzione mediatica per le misure di sicurezza adottate e per la presenza di agenti americani non operativi.

Dal Regno Unito è confermata la partecipazione della Principessa Anna, mentre da diverse nazioni europee arriveranno capi di Stato, primi ministri e ministri dello sport. Sono attese delegazioni ufficiali da Germania, Polonia, Finlandia, Austria e Paesi Baltici, oltre a rappresentanti delle famiglie reali di Svezia e Paesi Bassi.

Questa ampia partecipazione istituzionale rende la cerimonia di apertura un momento che va oltre lo sport, trasformandosi in una vera occasione di confronto diplomatico e politico internazionale.

Milano al centro della scena internazionale

La cerimonia allo Stadio San Siro sarà una vetrina globale per Milano e per l’intero sistema Paese. Sport, spettacolo e diplomazia si fonderanno in un evento capace di valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo. L’avvio dei Giochi Olimpici Invernali rappresenta così non solo l’inizio delle competizioni, ma anche un’importante occasione di visibilità e dialogo internazionale.