Attualità

Challenge social mortali: Benadryl e Chroming uccidono i ragazzi

I casi si ripetono, per ora nessun efficace freno sulle piattaforme

di Dave Hill Cirio - 16 Febbraio 2026

Le challenge più pericolose e mortali dei social sul web non più un fenomeno marginale ma un trend in crescita tra adolescenti e giovanissimi: dalla Benadryl Challenge all’inalazione di gas cromogeno (chroming). Numerosi ragazzi finiscono in ospedale o rischiano la vita tentando di imitare video virali. Il caso recente di un giovane deceduto dopo aver inalato deodorante riporta l’attenzione su un problema sociale sempre più urgente.

Le challenge pericolose che spopolano online

Negli ultimi anni piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube hanno visto il proliferare di sfide che spingono a comportamenti estremi o dannosi per la salute: sono challenge social mortali. Tra le più note ci sono la Benadryl Challenge, l’assunzione eccessiva dell’antistaminico Benadryl per ottenere effetti psicotropi, con rischi di tachicardia, convulsioni e arresto cardiaco. Poi, il chroming, l’inalazione di gas aeriformi, schiume o spray (inclusi deodoranti), con gravi danni al sistema nervoso e possibile soffocamento.

Questi trend diventano immediatamente virali perché associati da chi li condivide a “effetti emotivi” o visivi semplici da imitare, spesso con la musica di sottofondo di moda.

L’ultimo caso: inalato deodorante con esito fatale

Una vicenda recente ha scosso l’opinione pubblica italiana: un ragazzo ha perso la vita dopo aver inalato gas da un deodorante aerosol, imitazione di una sfida virale diffusa online.

I primi soccorsi non sono bastati: il giovane ha sviluppato complicanze subito dopo l’esposizione, e il decesso è stato confermato dai medici. Non è l’unico episodio simile, ma l’ultimo in ordine di tempo a richiamare l’attenzione dei media e delle autorità sanitarie.

Perché i giovani ci cascano: la psicologia della sfida

Le challenge pericolose funzionano spesso per ricerca di visibilità. Visualizzazioni, “like” e commenti sono una forma di gratificazione immediata. Evidente, una sottovalutazione dei rischi: chi imita non vede le conseguenze reali, ma solo l’effetto virale.

Si tende a emulare i coetanei: la percezione che “tutti lo fanno” riduce la soglia di rischio individuale. E opera uno scarso filtro educativo: un contesto “invisibile”, l’assenza di spiegazioni sui danni legati alla pratica.

Dinamiche che possono trasformarsi rapidamente da gioco innocuo a comportamento autodistruttivo.

L’allarme sanitario e gli interventi delle autorità

Le autorità sanitarie internazionali e italiane hanno più volte lanciato allarmi pubblici sul fenomeno. I Centri antiveleni e i servizi di emergenza segnalano un aumento dei casi tra gli adolescenti correlati a inalazioni di sostanze non alimentari o a ingestione di farmaci senza indicazioni mediche.

Pediatri e psicologi sottolineano che non sono i contenuti in sé a essere letali, ma la loro interpretazione senza coscienza del rischio.

Il ruolo delle piattaforme: filtri e limiti

I social network hanno provato a inserire avvisi di rischio o blocchi automatici su contenuti potenzialmente pericolosi. Ma la moderazione algoritmica fatica a intercettare tutto. I contenuti circolano velocemente attraverso account secondari o nuovi trend. E la natura virale delle piattaforme premia contenuti shock piuttosto che spiegazioni di rischio.

Sempre più avvertita l’esigenza di algoritmi che non promuovano contenuti pericolosi e di segnalazioni più rapide da parte degli utenti.