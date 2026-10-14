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Champions League, in campo Feyenoord-Como: risultato live e dove vederla

di Emily Gabrielli - 14 Ottobre 2026

Il Como torna in campo in Champions League e fa visita al Feyenoord al De Kuip di Rotterdam. La squadra di Cesc Fabregas affronta la seconda giornata della competizione con l’obiettivo di dare continuità al successo dell’esordio e confermare le proprie ambizioni anche sul palcoscenico internazionale.

Feyenoord-Como 1-1, il risultato in diretta

FINE PRIMO TEMPO. Terminano sul risultato di 1 a 1 i primi 45 minuti di gioco. La partita si è sbloccata nel giro di due minuti e l’equilibrio l’ha fatta da padrone. Como costretto, per il momento, ad un cambio, in attesa delle scelte per la seconda frazione di gioco.

44′ – Problemi anche per Jesus Rodriguez, che era entrato da venti minuti. Il calciatore del Como esce dal campo zoppicando leggermente per sottoporsi alle cure dello staff medico, ma torna in campo.

23′ – Diao a terra. Il giocatore del Como sembrava avesse problemi già subito dopo il gol, mentre esultava. Arriva per lui la sostituzione: Jesus Rodriguez prende il suo posto.

20′ – Dura due minuti il vantaggio degli ospiti. Zechiel riceve al limite dell’area spalle alla porta. Si gira su se stesso approfittando della pressione sbagliata di Perrone che gli va addosso. Zechiel si fa perno poi scarica in porta un gran destro su cui Sanchez non può fare nulla.

18′ – Sblocca Diao! Como in vantaggio. Minuto 18, Diao viene lanciato sulla fascia destra, vince il duello in velocità con il difensore. Arrivato in area si accentra poi piazza il pallone sul palo lontano con l’interno sinistro

Le scelte di Fabregas: Nico Paz capitano, Baturina falso nueve

Per la trasferta olandese, Fabregas punta sulla duttilità del reparto offensivo. Il Como si presenta con un 4-2-3-1, ma gli attaccanti sono pronti ad alternarsi nelle posizioni, senza un riferimento centrale fisso. In avvio dovrebbe essere Baturina a interpretare il ruolo di falso nueve, con Nico Paz alle sue spalle. Per il talento argentino, inoltre, arriva una novità importante: la fascia da capitano dal primo minuto.

Il tecnico spagnolo ha spiegato che le posizioni in campo potranno cambiare in base agli spazi concessi dagli avversari, sottolineando anche la necessità di gestire una rosa condizionata da alcune assenze e di tenere conto dei prossimi impegni di campionato.

Feyenoord-Como, dove vedere la partita

La sfida si gioca al De Kuip, uno degli stadi più caldi d’Europa, dove il pubblico di Rotterdam accompagna la squadra di casa in un’atmosfera particolarmente intensa. Il calcio d’inizio è affidato all’arbitro lituano Rumsas.

Feyenoord-Como è trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, mentre lo streaming è disponibile su NOW e Sky Go. Segui qui la diretta testuale con la cronaca, gli aggiornamenti e gli episodi principali della partita.