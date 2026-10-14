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Roma-Real Madrid, la Champions accende l’Olimpico: orario, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Real Madrid accende la Champions League. I giallorossi di Gasperini affrontano Mourinho all’Olimpico in una sfida importante per il cammino europeo delle due squadre

di Francesca Petrosillo - 14 Ottobre 2026

La Champions League torna protagonista nella Capitale con una sfida ricca di fascino. Roma-Real Madrid si gioca oggi, mercoledì 14 ottobre, allo stadio Olimpico. La partita, valida per la seconda giornata della fase campionato, mette di fronte Gian Piero Gasperini e José Mourinho.

Per l’allenatore portoghese sarà una serata particolare. Lo Special One tornerà infatti davanti ai tifosi giallorossi, questa volta da avversario. Un appuntamento che aggiunge emozione a una gara già importante per il percorso europeo delle due squadre.

Roma-Real Madrid: Mourinho torna all’Olimpico

Il ritorno di José Mourinho nella Capitale rappresenta uno degli aspetti più attesi dell’incontro. Il tecnico portoghese ritroverà uno stadio che lo ha accompagnato durante la sua esperienza sulla panchina giallorossa.

La Roma, guidata da Gasperini, cercherà invece di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Di fronte ci sarà un Real Madrid ricco di talento, pronto a confermare il proprio valore anche in trasferta.

La sfida promette spettacolo, soprattutto per la qualità dei giocatori offensivi presenti nelle due formazioni.

Le ultime sulle formazioni di Roma e Real Madrid

Gasperini dovrà affrontare l’impegno europeo senza due giocatori importanti. Mile Svilar e Bryan Cristante saranno assenti per infortunio, costringendo l’allenatore a rivedere alcune scelte.

Anche Mourinho dovrà gestire diverse indisponibilità. Tra gli assenti figurano Mendy, Militao, Asencio e Rodrygo.

Grande attenzione sarà riservata ai protagonisti dell’attacco. Da una parte Malen e Paulo Dybala, dall’altra Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

Per i giallorossi sarà un banco di prova significativo contro una delle squadre più prestigiose d’Europa.

Roma-Real Madrid: dove vederla in tv e streaming

Roma-Real Madrid si giocherà oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video e non sarà disponibile sui tradizionali canali Sky Sport.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro in diretta streaming attraverso smart TV, smartphone, tablet e computer. La visione sarà possibile anche tramite Fire TV Stick e altri dispositivi compatibili con l’applicazione Prime Video.

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