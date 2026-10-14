Sport

Rinviato il Six Kings Slam: tutta colpa della guerra

La comunicazione degli organizzatori. Il peso dello scontro con gli houthi. Aggiornate le nuove date del torneo in Arabia Saudita

di Redazione Web - 14 Ottobre 2026

La guerra in Medio Oriente ha fatto un’altra vittima: rinviato il Six Kings Slam. Si tratta del torneo tennistico che si sarebbe dovuto tenere a Riad, nella capitale dell’Arabia Saudita, dal 21 al 24 ottobre. Per il momento, la decisione è stata quella di far slittare la kermesse a fine dicembre. Le nuove date sono state già riferite dagli organizzatori: si giocherà, houthi permettendo, dal 27 al 30 dicembre. È stata proprio la guerra, e gli attacchi che si stanno intensificando tra le parti, a indurre alla scelta di procrastinare il torneo, ricchissimo chiaramente, che si gioca in Medio Oriente.

Rinviato il Six Kings Slam

A darne notizia, è stata proprio l’organizzazione in una nota citata da Supertennis. “La decisione riflette l’impegno di Riyadh Season a organizzare eventi sportivi secondo i più elevati standard, a seguito di una valutazione delle difficoltà organizzative e logistiche legate allo svolgimento del torneo e del loro possibile impatto sulla qualità dell’esperienza del pubblico”. La guerra, insomma, ha rinviato la celebrazione del torneo ma evidentemente le speranze che la situazione si possa comporre in tempi ragionevoli c’è. E si evince dalle nuove date (fissate a dicembre).

Chi prenderà parte al torneo

Quest’anno erano stati annunciati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alex De Minaur, Taylor Fritz e Learner Tien, al posto proprio di Sinner, già vincitore delle ultime due edizioni in finale contro il rivale di sempre Alcaraz, che ha annunciato di aver concluso la stagione e posticipato al 2027 il suo rientro in campo. Il torneo del Six Kings Slam è stato rinviato e gli sportivi dovranno aspettare ancora un po’. Sempre che la guerra si risolva e gli attacchi rientrino in tempi ragionevoli.