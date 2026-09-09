Sport

Champions League, Inter e Roma in trasferta senza sponsor

Maglie senza sponsor per obbligo normativo nei match europei

di Gianluca Pascutti - 9 Settembre 2026

L’Inter ha giocato al Bernabéu con la maglia senza sponsor. La Roma farà lo stesso domani in Turchia. Non è una scelta estetica. È una conseguenza diretta delle normative locali sui betting sponsor.

Il caso Inter al Bernabéu

Nella sfida contro il Real Madrid, l’Inter è scesa in campo con la maglia pulita. Nessun logo Betsson.Sport sul petto. In Spagna è in vigore una normativa nazionale che limita in modo severo la pubblicità delle scommesse. Le leggi vietano la presenza di operatori di betting sulle maglie delle squadre. La UEFA impone ai club il rispetto delle regole del Paese ospitante. Per questo l’Inter ha dovuto adeguarsi. Non si tratta di una deroga temporanea. È un obbligo regolamentare. In passato, alcune società avevano accettato sanzioni pur di mantenere lo sponsor. Oggi la linea è molto più rigida.

La Roma ha come main sponsor proprio Eurobet. In Turchia, però, la normativa sulla pubblicità delle scommesse è restrittiva come in Spagna. Anche qui i betting sponsor non possono comparire sulle maglie da gioco. Di conseguenza, la Roma dovrà presentarsi in campo con una divisa senza sponsor. La scelta non è tecnica né commerciale. È un adeguamento obbligatorio alle leggi locali e ai regolamenti UEFA. Per i tifosi sarà una maglia particolare. Una versione diversa rispetto a quella vista in campionato.

Maglie pulite e valore collezionistico

Le maglie senza sponsor tendono a diventare oggetti ricercati. I collezionisti le considerano pezzi unici. Raccontano una partita speciale. Segnano un momento preciso della storia del club. Nel caso dell’Inter e della Roma, queste maglie rappresentano l’impatto concreto delle normative sul betting. Il calcio europeo si muove verso un controllo sempre più stretto sulla pubblicità delle scommesse. Le maglie clean sono il segno più visibile di questo cambiamento.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT