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South Park diventa “South America”: la nuova stoccata a Trump e alla sua mania di cambiare i nomi

Il rapporto tra South Park e Donald Trump, del resto, è tutt’altro che nuovo, una fonte inesauribile di gag

di Redazione - 9 Settembre 2026

Donald Trump cambia i nomi dell’America? South Park si adegua. A modo suo, naturalmente. La celebre serie animata ha annunciato provocatoriamente di voler diventare “South America”, trasformando l’ultima trovata della Casa Bianca in materiale perfetto per la sua satira. Il bersaglio è la recente sequenza di iniziative e suggestioni con cui Trump ha rimesso mano alla geografia americana. Dopo il caso del Lago Ontario, ribattezzato “Lake America” attraverso un ordine esecutivo, il presidente ha pubblicato immagini nelle quali il New Mexico compariva come “New America”. Ed è proprio a tal proposito che gli ideatori del celebre cartone animato, Parker e Stone, giocano con l’ironia. L’assurdità che un inquilino della Casa Bianca una mattina si svegli e decida autonomamente che uno Stato debba cambiare nome. South Park non si è data ovviamente scappare l’occasione. Se tutto può diventare “America”, perché fermarsi proprio al titolo di una serie televisiva?

In’ironia che dura da anni

Il rapporto tra South Park e Donald Trump, del resto, è tutt’altro che nuovo. Negli anni la serie ha trasformato il presidente e la sua politica in una fonte pressoché inesauribile di gag, rappresentandolo come un personaggio permaloso e aggressivo, pronto a rispondere agli avversari con minacce, dazi e azioni legali. Solo pochi giorni fa, dopo la vittoria agli Emmy, l’account ufficiale dello show aveva rincarato la dose pubblicando un’immagine decisamente poco istituzionale di Trump, con i pantaloni alle caviglie e il premio sollevato in aria. La provocazione arriva alla vigilia della nuova stagione, al via il 16 settembre. Quanto durerà il nuovo nome è difficile dirlo. Di certo, finché Trump continuerà a mettere mano alla geografia, Parker e Stone avranno materiale su cui lavorare.

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